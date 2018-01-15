МВФ забракував закон Порошенка про Антикорупційний суд

У Міжнародному валютному фонді незадоволені президентським законопроектом про Антикорупційний суд. Мовляв, проект Порошенка суперечить зобов'язанням України перед міжнародними партнерами.

Лист з претензіями уже надіслали до Адміністрації Президента.

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У ньому дев'ять зауважень. Вони стосуються юрисдикції суду, положень закону, які гальмують його створення, а також процедури відбору суддів.

Останнє викликає найбільше питань. Зокрема, МВФ вимагає, щоб міжнародні донори з антикорупційних питань мали право блокувати призначення недоброчесних суддів.

У Фонді запевняють, що готові допомогти Адміністрації Президента удосконалити документ. Голова ж президентської фракції Артур Герасимов запевнив, що закон, мовляв, і так хороший і відповідає вимогам Венеціанської комісії. І у вівторок, 15 січня, депутати планують винести його на розгляд парламенту.