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Міністр фінансів Данилюк заявив, що зволікати із законом щодо Антикорупційного суду більше немає часу

19:31, 13 січня 293 Читать новость на русском
Олександр Данилюк
Олександр Данилюк / 24 Канал

Отримання траншів від Міжнародного валютного фонду і підтримка країн заходу та Європи – все це залежить від того, наскільки якісно в Україні проводять реформи.

Мова насамперед про боротьбу із корупцією, і тут важливо не зволікати, а прийняти законопроект про Антикорупційний суд, який розглядатиме справи топ-хабарників.

Про це в ефірі Голосу Америки заявив міністр Фінансів Олександр Данилюк. Він додав, що закон має бути якісним.

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Вже більше не можна чекати. Закон є у Верховній раді. Треба переходити до його обговорення. Якщо треба вносити якісь зміни, це треба робити. Але головне – це вийти на якісний законопроект. Ключове – яким буде прийнятий закон!
– додав він.

 

Теги: Новини України Антикорупційний суд Олександр Данилюк
Джерело: 24 Канал
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