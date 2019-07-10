МВС зняло з розшуку одного з найближчих соратників Януковича

На початку липня Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку одного з найближчих соратників Віктора Януковича і його "смотрящого" за ключовими корупційними потоками – нардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка.

Як це прокоментували у МВС

У МВС пояснили, що підставою стало закриття провадження проти екс-регіонала Одеською прокуратурою, яка, бачите, не встановила "складу кримінального правопорушення".

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Хто такий Юрій Іванющенко

Колишній депутат Юрій Іванющенко, більш відомий як Юра Єнакієвський, вийшов сухим із води, хоча підозрювався в організації кількох масштабних схем. За це Іванющенко може красно дякувати Генеральній прокуратурі, яка допомагала йому ще від початку розслідування.

У грудні 2014 року я особисто подав до Генеральної прокуратури України одну з декількох заяв про злочин на Іванющенка. За тою заявою ГПУ зареєструвала провадження, а Іванющенку, не без нашого тиску, таки повідомили про підозру та оголосили у розшук. Процесуальним керівником у справі був чинний заступник генпрокурора Юрій Столярчук.

У заяві було розписано факти причетності Іванющенка до розкрадання коштів, отриманих Україною від продажу Японії квот, згідно з Кіотським протоколом.



Юрій Іванющенко

До яких скандальних схем він причетний

Майже два мільярди гривень "освоїли" фіктивні компанії Іванющенка. Ще десятки мільйонів вони й досі успішно витягають з держави через суди. Фіктивні компанії, наприклад, вигравали тендери держпідприємства "Держекоінвест" на утеплення шкіл та дитячих садочків. Бюджети на утеплення були значно завищеними, а самі утеплення приміщень відбувалися переважно лише на паперах.

Сам же "Держекоінвест", де сиділи керівники Іванющенка, навіть не перевіряв виконання робіт, за які платив. Вони підписувалися акти про утеплення, яке фірми не виконали. Саме тому деякі компанії продовжували судитися за не повністю виплачені кошти за нього.

Ми неодноразово запитували ГПУ про хід розслідування та застерігали українську владу від спроб відбілити репутацію поплічника Януковича руками генпрокурорів.

Чим відзначився Столярчук

У січні 2016 Солом'янський суд Києва зобов'язав заступника генпрокурора Столярчука закрити справу. Мотивацією для судді стала бездіяльність прокурора під час розслідування. За останній рік Столярчук не ухвали жодного процесуального рішення. Сам же Столярчук навіть не з'явився на судове засідання.



Юрій Столярчук

У квітні 2016 року Держпідприємство "Держекоінвест" та прокуратура програли господарську суперечку з ТОВ "Карпатибудінвест", яка належить Іванющенку. Справа будувалася на документах, згідно з якими утеплення були проведені ідеально.

Однак, як показали перевірки, ідеальність була лише в актах про виконані роботи. ГПУ не зробила нічого, щоб довести фальшивість цих документів, чи хоча б спробувати довести порушення на тендерах ДП "Держекоінвест". Вже 2017 року Іванющенко виграв суд проти Європейського Союзу за накладання санкцій у 2014, 2015 та 2016 роках. Навесні 2017 року ЄС зняв санкції з Іванющенка.

У березні 2017 році матеріали провадження об'єднали з іншим, де фігурував Іванющенко щодо спроб захоплення ринку "7 кілометр" та направили у прокуратуру Одеської області. Не було жодних логічних причин для об'єднання цих проваджень. І тим більше для передачі їх в Одесу. Мова йшла про зовсім різні схеми та зловживання, які мають розслідуватися окремо.

Після тривалої судової тяганини щодо правомірності закриття провадження, у квітні 2019 з'явилась інформація, що Прокуратура Одеської області все ж його закрила. У постанові суд посилається на рішення у програній прокурорами вищезгаданій господарській справі, а також на свідчення тогочасних працівників ТОВ "Карпатибудінвест" та ДП "Держекоінвест".

Вони повідомили, що діяли законно і ніяких порушень не було. Для прокуратури цих слів від пов'язаних з Іванющенком фігурантів справи очевидно було достатньо. Те саме відбулось і щодо схеми з ринком "7 кілометр". Після резонансу майже одразу Генпрокуратура вкотре повідомила, що розслідування поновлене. Однак, швидше за все, це знову ні до чого не призведе і зроблено лише для замилювання очей.

Таким чином, як і в інших справах злочинів банди Януковича, Генеральна прокуратура за п'ять років "роботи" виявилась абсолютно ні на що не здатним органом.

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Такими темпами, банда екс-президента-втікача скоро зможе повернутися до України, адже Генеральна прокуратура Луценка підмела за ними всі сліди їх злочинів.