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      Повернення одіозних корупціонерів: як відстежити недоброчесних мажоритарників

      Право на гідність 180 Читать новость на русском

      Майже дві сотні чинних депутатів з "корупційним зашкварами" знову балотуються в Раду по мажоритарці. Згідно даних ЦВК всього на позачергових парламентських виборах балотується 307 чинних народних депутати: 115 – за партійними списками та 192 – за одномандатними виборчими округами.

      Центр Протидії Корупції зібрав на інтерактивній карті тільки тих кандидатів, які є депутатами і балотуються по мажоритарці або мають очевидні "корупційні зашквари".

      Читайте також: Як насправді українці ставляться до корупції

      І йдеться навіть не журналістські розслідування, а, наприклад, заборона правоохоронцям розслідувати колег, або взяття на поруки одіозних корупціонерів. Всього таких 184 кандидати, оскільки не всім депутатам вдалося "зашкваритися" за час роботи в парламенті. Уявіть, лише вісім чинних депутатів з майже двох сотень, що йдуть по мажоритарці, не влипли в очевидний "корупційний зашквар".

      Вісім з майже двох сотень. Це вам ще один аргумент чому мажоритарку потрібно знищити. І чому не можна голосувати за партії, які на минулих виборах обіцяли нам відкриті списки, але за п'ять років так за них і не проголосували.

      Але повернемося до нашої карти, яка називається "Серпом по рейтингу". За допомогою карти можна не лише перевірити чи йде по вашому округу діючий "зашкварений" депутат.

      Сайт
      Сайт "Серпом по рейтингу"

      Важливіше, що ми пропонуємо вам їх покарати – пожертвувати кошти на поширення інформації про "зашквари" депутатів серед виборців їхнього ж округу. А значить зрізати їм рейтинг й зменшити їх шанс на переобрання.

      До корупційних "зашкварів" таких кандидатів ми віднесли низку задокументованих вчинків депутатів:

      1. Кнопкодавство. 
      2. Голосування за корупційні закони. 
      3. Захист корумпованих чиновників. 
      4. Законодавчі атаки на реформи.

      Наприклад, зрізати рейтинг можна всім мажоритарникам, які домоглися скасування незаконного збагачення, або тим, хто врятував від зняття депутатського імунітету своїх колег чи брав на поруки одіозних чиновників, підозрюваних у корупційних злочинах.

      "Зашкварені" депутати балотуються майже по всій країні — у кожному одномандатному окрузі обов'язково серед кандидатів є чинний народний обранець. Депутати із "зашкварами" йдуть в Раду і за партійними списками. Таких, між іншим, аж 115 кандидатів.

      Найбільше "зашкварених" депутатів балотуються по округах Київщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Одещини та Львівщини. Майже кожен депутат чинного скликання Ради має більше одного "корупційного зашквару", і третина з цих депутатів знову намагаються потрапити до Парламенту по мажоритарці.

      Вони засівають округи та ведуть агітацію, але забувають, бідолашні, розповісти виборцям про “підсумки” своєї роботи в Раді. Проект "Серпом по рейтингу" розрахований саме на те, щоб показати виборцям цих діячів їхні справжні "справи": "зашкварні" голосування та вчинки як депутатів.

      Алгоритми соціальної мережі Facebook дозволяють розповідати про це конкретно виборцям цих мажоритарників, які проживають в межах виборчого округу, де балотується кандидат. За одну кампанію ми охоплюємо понад 60% аудиторії від офіційної кількості зареєстрованих виборців конкретного округу.

      За рік існування проекту участь у покаранні "зашкварених” депутатів взяли понад 700 громадян, які пожертвували на кампанії про депутатів майже 200 тисяч гривень. Це дало можливість показати "зашквари" депутатів майже двом мільйонам виборців.

      Звіт
      Звіт "Серпом по рейтингу"

      Самі кампанії проводяться у Facebook, що дає проекту можливість точково показати "зашквари" виборцям саме з тих округів, де здобули перемогу на виборах "зашкварені" нардепи, які переважно знову балотуються у тих же округах.

      Усі звіти з результатами та фінансовими результатами кампанії можна перевірити безпосередньо на сайті проекту "Серпом по рейтингу". Все максимально прозоро, просто і, головне, ефективно. Дивіться самі.

      Шукаєте в пошуковику "Серпом по рейтингу", перевіряєте на карті, чи балотуються по вашому округу "зашкварені" депутати. Якщо такі є, жертвуйте нам скільки не шкода. Далі ми розповідаємо про корупційні "зашквари" цього депутата виборцями конкретно з його округу.

      Читайте також: Активісти озвучили вимоги до майбутнього парламенту

      "Зашкварений" депутат отримує мінус в рейтингу, а значить менш шансів на пролізання в Раду знову. Ви отримуєте, не лише детальний звіт від нас, а й задоволення від вкладу в очищення майбутньої Ради, а значить кращого життя для кожного з нас.

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      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Право на гідність Відеоблоги Верховна Рада Корупція
      Джерело: 24 канал
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