Запугивания не подействовали

Гарантом путинского ультиматума стала 120-тысячная российская армия, сосредоточенная у границ Украины. А ее дипломатическим оформлением – слова российского представителя в ОБСЕ Александра Лукашевича, что "мир любой ценой нам не нужен". Стало быть, если отказ – то война.

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И вот – дан официальный ответ, который Запад предпочел оставить закрытым для публики и прессы, чтобы легче было вести переговоры дальше и не позволить российскому ружью выстрелить.

Но господин Путин сам на встрече с венгерским премьером Орбаном раскрыл карты. "На наши главные предложения НАТО ответил отказом", – сказал он. "Что же, нам воевать с НАТО, если Украина решится воссоединить Крым?" Воевать с НАТО Путину явно расхотелось.

Игра на поле Москвы не удалась

После того, как Путин раскрыл карты, дальнейшая секретность была бессмысленной, и El Pais опубликовала подлинники ответов, данных Западом Кремлю. В них действительно путинский ультиматум отвергается со всей решительностью.

Важно! Но и делаются важные предложения по взаимному контролю над ракетными установками – НАТОвскими в Румынии и Польше, российскими – на территории России и Беларуси. На территории Украины НАТО готов не разворачивать эти ракетные комплексы.

То есть, безумные требования Кремля отвергнуты (при этом несколько раз документ напоминает – вы же сами выстраивали ту систему безопасности, которую ныне хотите разрушить), но практические предложения к переговорам Путину сделаны.

За прошедшие полтора месяца Запад достиг очень важных целей – он пришел к полному единодушию в отношении России и нашел ту болевую точку, давя на которую можно остановить любую российскую агрессию.

Единодушие достигло такого уровня, что политики разных фракций и партий Запада обвиняют друг друга в пособничестве Путину, а те в ответ – мы еще больше, чем вы, противостоим ему. И действительно, противостоят все – вплоть до Эрдогана.

Если российские войска не уйдут от границ Украины, "Северный поток-2" никогда не войдет в строй, а газ Европа будет брать из иных источников. С этим германские социал-демократы теперь не менее согласны, чем демократы в Вашингтоне. Сейчас на Западе явно идет борьба за звание самого "крутого" борца с путинской экспансией.



В НАТО не согласились с ультиматумами Москвы / Фото "Новинарні"

Безбедная жизнь путинской клики – под угрозой

И именно эта борьба позволила найти болевую точку, давя на которую можно всегда заставить Кремль остановиться. Ничего нового тут нет, об этой точке говорил и продолжает говорить Алексей Навальный.

Все дело в решимости Запада. Еще недавно такой решимости не было, и многие хотели, закрыв глаза на зло, урвать сладкий кусок в отношениях с Россией. Теперь такие если и есть, то затаились.

Общества Запада обозлены на кремлевское хамство и грубость не на шутку. За "манатки", за "железобетонные гарантии", за бряцание бомбой, и даже за уход Небензи с заседания Совбеза ООН, держась за живот, надо отвечать. Такое быстро не забывается. Репутация российской власти испорчена вконец.

И теперь собственность Путина, его детей, его друзей, их капиталы, их недвижимость – под ударом. Сладкий мир, который они создавали для себя в Лондоне и Биаррице, на "Лазурке" и в той же Испании может закончиться почти мгновенно. Об этом говорят уже более чем серьезно. Это вам не Крым оккупировать, за нынешние угрозы придется платить по полной цене. А на естественные жертвы Запад теперь готов.

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Газовый фронт

Да и вся углеводородная торговля с Россией теперь под вопросом. Конечно, дешевый российский газ в Европе – благо, но военные угрозы и превращение этого блага в орудие давления обесценивают его.

Обратите внимание! До декабря 2021 года в мире спорили, что такое "Северный поток": коммерческий проект или политическое оружие. Когда газовые резервуары Европы вдруг опустели этой зимой, ответ стал ясен. И теперь идут переговоры с Катаром.

А ведь нефть и газ – это главный источник не нашего общего блага, а их миллиардов. На эти деньги строятся их дворцы, покупаются им яхты, скупаются для них акции доходных западных фирм да и футбольные клубы. На деньги китайского союзника так не разживешься.

Так что, по русской поговорке, разбудил Путин лихо, когда было оно тихо. А теперь, уверен, не знает что делать.

Вернуться к своей политике 20-летней давности, когда он обсуждал вхождение России в НАТО, а не "железобетонные гарантии безопасности", мой сверстник уже не способен. Начинать войну с Украиной теперь совершенно бессмысленно. Запад един – Россия будет обрушена за считанные дни.

Оставить все как есть – значит оказаться на дне вместе с Ираном и стать совсем уж бесправной провинцией Китая – хороший эпилог через 160 лет к Пекинскому договору.

Кремлевский замок из песка рухнул

Вот к чему приводит безответственная и безумная политика. Откровенно не знаю, что посоветовать Кремлю. Он сжег все мосты. Куда смотрели вы, господа-коллеги – Лавров, Небензя, Лукашевич, Рябков? Неужто только в рот главного?

А ведь начиналось все ради красивой картинки в отечественных СМИ, ради того, чтобы показать, какие мы "мачо". Показали. Мускулы сдулись, а подмокшая картинка расплылась в февральской ледяной воде.

Но слава Богу, что хватило ума не начинать войну. Худой мир все же бесконечно лучше ссоры. Не так ли, господин Лукашевич?

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