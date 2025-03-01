Українців благають врятувати 3-річного Максима із м'язовою дистрофією Дюшена: триває збір коштів

Мама 3-річного хлопчика Максима просить небайдужих про допомогу для порятунку її сина. У дитини виявили м'язову дистрофію Дюшена.

Триває збір коштів на лікування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Аніту Шульгіну.

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Хвороба поступово руйнує м'язи

Максим народився 22 серпня 2021 року.

Мама Аніта розповіла, що її син ріс і розвивався, як усі діти, без жодних проблем. Але влітку 2024 року йому поставили страшний діагноз – м'язова дистрофія Дюшена.

Все почалося з того, що ми помітили, як Максим почав ходити навшпиньки. Це змусило нас звернутися до лікарів. Після численних обстежень і аналізів діагноз підтвердився,

– розповіла мама хлопчика.

Довідково. Міодистрофія Дюшена – це генетичне захворювання, яке поступово руйнує м'язи, призводить до інвалідності, ураження дихальних м'язів та ранньої смерті. Хворіють ним лише чоловіки, а жінки можуть бути носіями цього гена.

Аніта розповіла, що наразі Максим отримує гормональну терапію. Вона не лікує, а лише сповільнює розвиток хвороби.

Щоб врятувати хлопчика, потрібно пройти генну терапію препаратом Elevidys.

"Ми були на консультації в клініці Medcare в Дубаї, де лікарі підтвердили, що цей препарат може дати Максиму шанс на повноцінне життя. Але його вартість – 2,9 мільйона доларів", – додала мама.

Сім'я мріє про одужання свого 3-річного сина та просить про підтримку у боротьбі із цією важкою хворобою.

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