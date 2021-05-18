Як можуть вивезти українців

МЗС розглядає можливість вивезення наших громадян через Єгипет. Так робили у 2012 та 2014 роках, коли ситуація у Палестині також загострювалася, повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.

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У зв'язку із безперервними бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і в 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту,

– заявив Ніколенко.

За його словами, міністерство продовжує моніторити розвиток безпекової ситуації.

"Критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав "режим тиші" для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах", – пояснив речник МЗС.

Зверніть увагу! Раніше 120 українців висловили бажання евакуюватися з Сектора Гази. Зазначимо, що там проживає близько 1 600 українців. Більшість – жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, а також члени їхніх сімей.

Коротко про загострення між Палестиною та Ізраїлем