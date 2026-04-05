"Непричетні": МЗС відкинуло спроби пов'язати Україну з вибухівкою біля газопроводу в Сербії
- Україна категорично відкидає спроби пов'язати її з інцидентами з вибухівкою біля газопроводу в Сербії.
- МЗС України підозрює, що це може бути російська операція під чужим прапором для втручання у вибори в Угорщині.
Україна відкидає спроби ймовірного звинувачення у причетності до інциденту з вибухівкою біля газопроводу у Сербії.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Що кажуть в Україні про інцидент?
Сербія 5 квітня заявила про знайдену вибухівку біля газопроводу. Речник МЗС Тихий заявив, що міністерство категорично відкидає спроби безпідставно пов'язати Україну з цим інцидентом поблизу "Турецького потоку".
Україна не має до цього жодного відношення,
– додав Тихий.
Натомість у Міністерстві припустили, що це може бути російська операція під чужим прапором. А провели її, за словами Георгія Тихого, у межах втручання Москви у вибори в Угорщині.
Що на цей раз казала Угорщина про Україну?
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто після засідання ради безпеки нагадай на фейсбук-сторінці, що у підриві газопроводу "Північний потік" у 2022 році спочатку звинуватили росіян. Мовляв, це нелогічно, адже "навіщо Росії підривати власний трубопровід".
Далі Сіярто звинуватив Україну у нібито "блокуванні та не відновленні" нафтопроводу "Дружба", а також хилить до безпідставних звинувачень в інциденті з вибухівкою біля газопроводу у Сербії.
Останніми тижнями десятки дронів кілька разів атакували газопровід "Турецький потік" на території Росії. Запланований терористичний напад на сербську ділянку газопроводу, який запобігли, вписується в цю серію,
– сказав політик.
У Будапешті впевнені, що "Україна загрожує енергетичній безпеці Угорщини". Сіярто наголосив, що "не дозволять, щоб рахунки угорських сімей зростали втричі через українців".
Що сталося біля газопроводу в Сербії?
Сербські ЗМІ 5 квітня повідомили, що в районі муніципалітету Каніжа було виявлено вибухівку. Вона нібито могла загрожувати інфраструктурі та постачанню газу в кілька країн.
До масштабної операції залучили до 140 поліцейських та військових, а також гелікоптер. Вони мали оточити територію та провести обшуки.
Згодом президент Сербії Александр Вучич заявив, що поблизу газопроводу знайшли два пакети вибухівки з детонаторами. Інцидент він обговорив із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
За словами Вучича, у разі вибуху без газу залишилися б північ Сербії та Угорщина.