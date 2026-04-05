"Непричетні": МЗС відкинуло спроби пов'язати Україну з вибухівкою біля газопроводу в Сербії

Україна відкидає спроби ймовірного звинувачення у причетності до інциденту з вибухівкою біля газопроводу у Сербії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Дивіться також У Сербії виявили потужну вибухівку біля газопроводу: у районі триває масштабна операція

Що кажуть в Україні про інцидент?

Сербія 5 квітня заявила про знайдену вибухівку біля газопроводу. Речник МЗС Тихий заявив, що міністерство категорично відкидає спроби безпідставно пов'язати Україну з цим інцидентом поблизу "Турецького потоку".

Україна не має до цього жодного відношення,

– додав Тихий.

Натомість у Міністерстві припустили, що це може бути російська операція під чужим прапором. А провели її, за словами Георгія Тихого, у межах втручання Москви у вибори в Угорщині.

Що на цей раз казала Угорщина про Україну?

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто після засідання ради безпеки нагадай на фейсбук-сторінці, що у підриві газопроводу "Північний потік" у 2022 році спочатку звинуватили росіян. Мовляв, це нелогічно, адже "навіщо Росії підривати власний трубопровід".

Далі Сіярто звинуватив Україну у нібито "блокуванні та не відновленні" нафтопроводу "Дружба", а також хилить до безпідставних звинувачень в інциденті з вибухівкою біля газопроводу у Сербії.

Останніми тижнями десятки дронів кілька разів атакували газопровід "Турецький потік" на території Росії. Запланований терористичний напад на сербську ділянку газопроводу, який запобігли, вписується в цю серію,

– сказав політик.

У Будапешті впевнені, що "Україна загрожує енергетичній безпеці Угорщини". Сіярто наголосив, що "не дозволять, щоб рахунки угорських сімей зростали втричі через українців".

Що сталося біля газопроводу в Сербії?