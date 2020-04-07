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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Благовіщення люди прийшли до церков, незважаючи на карантин: фото

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      У Житомирі вірян причащали на вулиці / Житомир.info

      Українці прийшли на богослужіння у храми, незважаючи на обмеження, ухвалені урядом. Біля церков людей просили дотримуватись дистанції та одягати маски. Проте в деяких містах навіть священники порушували правила карантину.

      Богослужіння у Житомирі

      У Житомирі біля Спасо-Преображенського собору зібрались кілька десятків вірян. Їх причащали на вулиці, повідомляє Житомир.info.

      До теми Ми не ангели, маємо право хворіти, – митрополит Павло прокоментував COVID-19 у Лаврі

      Поблизу храму чергував поліцейський патруль, людей просили дотримуватись дистанції у два метри. Попри заборону уряду з'являтись в громадських місцях без маски, не всі віряни їх одягнули. Зокрема, мовиться і про священнослужителів. Правоохоронці зазначили, що попередили отців про порушення карантину.


      Біля церкви чергувала поліція / Фото Житомир.info


      Священники були без масок / Фото Житомир.info

      Ми ще раз пояснили священникам, що в таких умовах заборонено скупчення людей. Священник сказав, що церкви ніхто не закривав. Наші попередили, провели превентивні заходи і попросили, щоб люди повдягали маски та почали дотримуватись дистанції. Поліцейські дочекалися, поки завершиться ця ранкова служба і причастя,
      – розповіли у патрульній поліції.

      Храми у Києві

      Також присутність вірян на богослужінні помітили у Києві. Фото опублікували у фейсбук-спільноті ДТП.kiev.ua. На фото видно, що люди не дотримувались безпечної дистанції.

      Богослужіння у Львові

      Біля церкви святого Йосафата у Львові теж зібрались люди. У храм вірян не впускали. Вони намагались дотримуватись дистанції і були у масках. Разом з тим, частина з них стояла у парку – це теж заборонено згідно з рішенням уряду.


      У храм у Львові не впускали / Фото Андрія Костюка


      Люди намагались дотримуватись дистанції / Фото Андрія Костюка


      Частина з вірян перебувала у парку / Фото Андрія Костюка

      Цікаво! Президент Зеленський повідомив про рішення не забороняти Святкову літургію на Великдень. Однак людей закликають залишитися вдома і дивитися трансляцію онлайн.

      Богослужіння під час карантину

      • 25 березня відбулася нарада президента Зеленського із главами церков.
      • Керівники церков висловили розуміння, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.
      • Парафіянам мають роз'яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.
      • Раніше уряд заборонив проведення всіх масових, зокрема і релігійних, заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
      • З 6 квітня уряд обмежив перебування у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою.
      • Також заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора.


      Чому краще залишатись вдома? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Поліція Новини Києва Релігія Новини Львова Новини Житомира
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