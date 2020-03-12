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      На Буковині чоловік жорстоко вбив дружину та задушив півторарічну доньку

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      Чолові не зміг пояснити чому вбив свою родину / Нацполіція

      Чоловік сокирою вбив власну дружину та задушив маленьку доньку. До поліції він зателефонував сам.

      У Чернівецькій області 38-річний чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що вбив свою дружину та малолітню дитину. Про це повідомляє поліція Чернівецької області. 

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      За даними правоохоронців, чоловік сокирою зарізав 36-річну дружину та задушив 1,5-річну доньку. Чому він так зробив – пояснити не зміг.


      Чоловік сам зателефонував до поліції / Фото: Нацполіція

      Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Чоловікові загрожує від 10 до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.


      Чоловік убив сокирою дружину і задушив доньку / Фото: Нацполіція

      Дивіться відео: правоохоронці затримали чоловіка, який убив власну дружину та дитину

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Новини Чернівців Вбивство Діти і неповнолітні Кримінал
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