На Буковині чоловік жорстоко вбив дружину та задушив півторарічну доньку
Чоловік сокирою вбив власну дружину та задушив маленьку доньку. До поліції він зателефонував сам.
У Чернівецькій області 38-річний чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що вбив свою дружину та малолітню дитину. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.
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За даними правоохоронців, чоловік сокирою зарізав 36-річну дружину та задушив 1,5-річну доньку. Чому він так зробив – пояснити не зміг.
Чоловік сам зателефонував до поліції / Фото: Нацполіція
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Чоловікові загрожує від 10 до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.
Чоловік убив сокирою дружину і задушив доньку / Фото: Нацполіція
Дивіться відео: правоохоронці затримали чоловіка, який убив власну дружину та дитину