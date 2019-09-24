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      На Буковині контрактник торгував зброєю із фронту: його спіймали з кулеметом – фото

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      Чоловіка затримали з ручним кулеметом
      Чоловіка затримали з ручним кулеметом / пресслужба СБУ

      Колишній військовий-контрактник вивіз зброю із території проведення операції Об’єднаних сил та намагався продати її на території України. Його спіймали на спробі продати ручний кулемет.

      Так, РПК-74 та майже сто набоїв до нього чоловік збирався продати мешканцю Чернівців. Про це інформує пресслужба СБУ.

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      Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка в одному з населених пунктів. Йому відразу повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

      зброя кулемет боєприпаси СБУ ООС
      У чоловіка вилучили зброю, він вивозив її з зони ООС/ пресслужба СБУ

      За торгівлю зброєю колишньому контрактнику загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

      зброя
      Затримання зловмисника/ фото пресслужба СБУ

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Зброя СБУ
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