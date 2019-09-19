Вдавала, що допомагає армії: СБУ затримала інформаторку проросійських бойовиків

На Луганщині працівники Служби безпеки України викрили місцеву мешканку, яка інформувала представників так званої "ЛНР" щодо дислокації та озброєння української армії.

Її затримали під час спроби передаті розвідувальної інформацію проросійським бойовикам, повідомляє прес-служба відомства.

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Бойовики завербували жінку наприкінці 2018 року, коли та у особистих справах відвідувала тимчасово окуповані території. Відтоді вона підтримувала контакти з представником фейкової контррозвідки так званого "МДБ ЛНР".

Луганчанка вдавала, що щиро допомагає військовим у побутових питаннях, зокрема пропонувала їм домашні продукти. А водночас збирала для терористів дані про чисельність, особовий склад, озброєння та дислокацію підрозділів ЗСУ, залучених до проведення операції Об'єднаних сил.



СБУ затримала інформаторку терористів / Фото: прес-служба відомства

Як повідомили в СБУ, зібрані інформаторкою відомості російські найманці використовували для планування військових дій проти української армії.

Затриманій вже оголосили підозру у сприянні діяльності самопроголошеної "ЛНР", вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. До слова, СБУ також встановила особу представника так званого "МДБ ЛНР", який завербував жінку.

Зазначимо, що напередодні Україна озвучила у Мінську умови для виконання формули Штайнмаєра щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій.