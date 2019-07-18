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      На Чернігівщині від вибуху в гаражі постраждав чоловік

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      Вибух на Чернігівщині
      Вибух на Чернігівщині / ДСНС

      В Ніжині, що на Чернігівщині, чоловік постраждав від вибуху в гаражі. Інцидент стався близько шостої ранку.

      З сильними опіками рук його доправили до районної лікарні, повідомили у ДСНС.

      Під завалами опинилось і авто потерпілого. Ударна хвиля була такої сили, що вщент зруйнувала ще й сусідній гараж.

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      Чому, стався вибух – з'ясовують правоохоронці. Є версія, що то могла розірватися газова установка в автівці.

      чернігів вибух
      Вибух у Чернігові

      чернігів вибух
      Вибух у Чернігові

      вибух чернігів
      Вибух у Чернігові

      О 5.45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті Ніжині в одному з гаражів стався вибух з горінням. За попередньою інформацією, стався вибух газоповітряної суміші,
      – розповів речник управління ДСНС у Чернігівській області Роман Храпатий.

      У Рівненській області у селищі Смига діти знайшли невідомий предмет і підірвалися. Трагедія трапилася 13 липня у підсобному приміщенні одного з будинків. Згодом правоохоронці знайшли біля будинку десятки вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

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      Теги: Новини України ДСНС Вибух Новини Чернігова
      Джерело: 24 канал
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