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      На Чернігівщині жорстоко побили члена ОВК від "Самопомочі": подробиці

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      Артема жорстоко побили за 2 квартали від його дому
      Артема жорстоко побили за 2 квартали від його дому / Фото із соцмереж

      На чоловіка напали за два квартали від його власного будинку. Члена ОВК від "Самопомочі" по 210-му округу Артема вдарили по голові металевим предметом.

      Про цинічне побиття повідомляють у прес-службі політсили. Там кажуть: напад пов’язаний із принциповою та непохитною позицією, яку чоловік демонстрував у роботі комісії. До її діяльності, до речі, виникає багато питань.

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      Це вже не перший раз, коли наших людей залякують у такий спосіб. Восени якісь покидьки розгромили офіс нашого осередку в Борзні, у 2015 підпалили наш офіс у Ніжин. Все це відбувається в період виборів і я думаю, що все це аж ніяк не випадково,
      – вважає голова осередку "Самопомочі" у Чернігові Костянтин Смалій.

      Так, в одномандатному виборчому окрузі №210, що включає місто Прилуки, Прилуцький, Козелецький і Бобровицький райони, троє кандидатів у народні депутати вимагали перерахунку голосів.

      blog_ava
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      27 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Кримінальні новини Самопоміч Новини Чернігова
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