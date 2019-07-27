На Чернігівщині жорстоко побили члена ОВК від "Самопомочі": подробиці
На чоловіка напали за два квартали від його власного будинку. Члена ОВК від "Самопомочі" по 210-му округу Артема вдарили по голові металевим предметом.
Про цинічне побиття повідомляють у прес-службі політсили. Там кажуть: напад пов’язаний із принциповою та непохитною позицією, яку чоловік демонстрував у роботі комісії. До її діяльності, до речі, виникає багато питань.
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Це вже не перший раз, коли наших людей залякують у такий спосіб. Восени якісь покидьки розгромили офіс нашого осередку в Борзні, у 2015 підпалили наш офіс у Ніжин. Все це відбувається в період виборів і я думаю, що все це аж ніяк не випадково,
– вважає голова осередку "Самопомочі" у Чернігові Костянтин Смалій.
Так, в одномандатному виборчому окрузі №210, що включає місто Прилуки, Прилуцький, Козелецький і Бобровицький райони, троє кандидатів у народні депутати вимагали перерахунку голосів.
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