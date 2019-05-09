На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців

Верховна Рада заборонила українцям будувати у себе на подвір’ї сонячні електростанції. Це було зроблено за наполяганням народного депутата Домбровського та міністра енергетики Насалика – обидва представники "Блоку Петра Порошенка".

Вони вважають, що для звичайних громадян дуже велике нахабство не лише жити незалежно від держави і не купувати електроенергію, так ще й посягати на високодохідний бізнес олігархів.

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Адже, той, хто має сонячну електростанцію, може надлишок електроенергії продавати в мережу за високим зеленим тарифом по 4 гривні 50 копійок за кіловат. Тепер влада на цьому вирішила поставити хрест. Не для всіх звісно – олігархи свій прибуток не втратять.

Нагадаю, зелений тариф був затверджений давно, ще в часи Януковича. Бо одним з прихильників сонячної енергетики був саме соратник Януковича – Андрій Клюєв. Він вклав десятки мільйонів доларів у виробництво сонячних панелей і будівництво сонячних електростанцій на півдні України.

Тоді, офіційно з метою підтримки зеленої енергетики, а насправді під підприємства Клюєва, держава встановила високий тариф на купівлю електроенергії у власників сонячних електростанцій. Оскільки, 90% всіх таких установок в країні тоді належало Клюєву, він почав офіційно з бюджету отримувати десятки мільйонів гривень прибутку.

Система проста: передаєш зі своєї електростанції струм в загальну енергосистему і отримуєш по 15 євроцентів за кіловат.



Андрій Клюєв і Віктор Янукович

Але сталася Революція Гідності, Янукович з Клюєвим втекли з країни. Не питайте, чому за постмайданної влади сонячні електростанції Клюєва не були конфісковані і не продані державою. Як ми знаємо, в часи Порошенка, колишнім регіоналам попри гучні погрози влади, жити все одно було непогано.

Втім, в цій сонячній історії з’явився і світлий бік. По-перше, технологічний прогрес призвів до того, що суттєво здешевшали сонячні панелі. Їх почали масово виробляти і масово купувати. По-друге, високий зелений тариф зацікавив звичайних громадян і дозволив розвиватися тисячам дрібних господарств.

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І ось по всій країні – від Ужгорода до Лисичанська власники будинків почали встановлювати у себе на подвір’ї сонячні електростанції. Частину електрики, вони використовували на власні потреби. А частину – продавали в мережу.



Сонячні електростанції встановлювали на подвір'ї

Одна така домашня електростанція може давати власнику 100-200 доларів додаткового доходу в місяць. А держава натомість отримує екологічно чисту енергію.

Нічого незвичайного, це типова європейська практика. П’ятнадцять років тому Німеччина саме так стимулювала розвиток зеленої енергетики заради відмови від використання газу та вугілля. Коли власників домогосподарств підштовхували встановлювати сонячні панелі, а надлишок енергії продавати в мережу.

Отож, за останні роки в Україні близько восьми тисяч домогосподарств встановили міні-сонячні електростанції.

Але святе місце порожнім не буває. І після того, як Клюєв втік, зеленими тарифами зацікавився інший олігарх – Ринат Ахметов. Який кілька років тому теж почав активно будувати сонячні електростанції. І ось, сьогодні, він є власником найбільшої кількості електричних потужностей, що працюють на енергії сонця.

І відтак, саме Ахметов, отримує найбільшу частку зелених тарифів від держави. І це не все, бо крім нього, в цю тему вирішили вкластися оточення Порошенка та компаньйони Авакова. Вони інвестують мільйони в будівництво нових сонячних електростанцій, адже таким чином можуть отримувати надприбутки, продаючи електрику державному енергоринку.

Але, господарі життя швидко дійшли висновку, що за таких зелених тарифів, як в Україні виплат з бюджету на всіх просто не вистачить. І замість зниження тарифів, влада вирішила когось викинути з цього ринку.

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Вгадайте, ким можновладці вирішили пожертвувати: олігархами чи громадянами. Ви ж не здивовані, що саме громадянами, так? Саме тому Верховна Рада не ввела обмеження на зведення нових великих сонячних електростанцій, що належать олігархам. І не зменшила для них зелений тариф, ну щоб всім грошей вистачало.

Ні, за наполяганням міністра енергетики парламент заборонив громадянам зведення приватних сонячних електростанцій на присадибних ділянках. Єдине послаблення, яке зробили наші дорогі депутати – ці малі сонячні електростанції громадянам ще можна встановлювати на дахах і фасадах будинків. Поки що. А от на грунті – точно зась, щоб не обкрадали олігархів і їхніх дітей.

І це при тому, що майже вісім тисяч сонячних міні-електростанцій в українських домогосподарствах виробляють сумарно 160 мегаватт електроенергії, в той час, як лише одна з ахметівських 240 мегаватт.

За минулий рік донецький олігарх отримав близько трьох мільярдів гривень наших податків в якості доплати за зелений тариф. Але, звісно, йому хотілося б більше. То ж чи варто себе стримувати, коли твій найкращий партнер по енергетичному бізнесу – сам президент України, і в нього є фракція у парламенті.



Рінат Ахметов

Тому, депутати від БПП швиденько протягли поправку, яка ставить хрест на енергетичній незалежності багатьох українських сімей, і захищає надприбутки неформальних господарів країни.

І відтепер Ахметов може спокійно заробляти мільярди на зелених тарифах. А вам якщо потрібно живлення, то більше не можна ставити сонячні панелі на ділянці. Купуйте електроенергію в Ахметова, він вам продасть її зі своїх теплових електростанцій за завищеним тарифом. Розрахованим за скандальною формулою "Роттердам+".

Отож, якщо влада з олігархами вам заборонили користуватися сонцем, подякуйте хоча б за те, що вони ще не ввели податок на опади.