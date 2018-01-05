На депутата Дейдея подали до суду

Бізнесмен Ігор Лінчевський звернувся з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою до народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея повернути заборгованість.

Відповідна інформація оприлюднена сайті Державної судової адміністрації України. Окрім Євгена Дейдея, відповідачем у справі є і його дружина Інга. Позов поданий 23 жовтня 2017 року, однак провадження поки не відкрито.

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Саме Ігоря Лінчевського Євген Дейдей вказав як особу, в якої позичив 3,5 мільйона гривень, коли Генпрокуратура та НАБУ запідозрила депутата у незаконному збагаченні на 5 мільйонів гривень. За останні 9 років нардеп разом з дружиною заробили 1,5 мільйони гривень. У той час в сім’ї з’явилось майна на 6 мільйонів гривень. З 2016 року Дейдей придбав 2 елітних позашляховики, вартість яких більше 3 мільйонів гривень. І обидва записані на його дружину. Також дружина нардепа має у власності дві елітні квартири в Одесі. Журналісти знайшли ще одну в Києві площею більше 100 квадратних метрів теж в елітному районі.

Верховна Рада не підтримала подання ГПУ про позбавлення депутатської недоторканності Дейдея.

Варто додати, що Ігор Лінчевський – член партії "Народний фронт", як і Євген Дейдей.