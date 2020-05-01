На Дніпропетровщині розбився невеликий літак: є загиблі – фото

Одномоторний літак Grumman упав та загорівся 1 травня поблизу селища Слобожанське у Дніпропетровській області. Внаслідок авіатрощі двоє осіб загинули.

Літак розбився неподалік аеродрому. Рятувальники отримали повідомлення про аварію о 16:26, інформує пресслужба ДСНС у фейсбуці.

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Grumman був розрахований на 4 місця, двоє чоловіків, які були на борту, загинули. На місці пожежі працювали 8 вогнеборців та дві одиниці техніки.

Полум'я їм вдалось загасити за трохи більше ніж пів години. Наразі причини авіатрощі з'ясовують.



На місце події також прибули працівники поліції. Вони вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.



Наразі з'ясовують причини трагедії / Фото пресслужби Нацполіції



На місце трагедії прибули й правоохоронці / Фото пресслужби Нацполіції