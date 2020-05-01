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      На Дніпропетровщині розбився невеликий літак: є загиблі – фото

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      Літак розбився 1 травня 2020 у Дніпропетровській області: є загиблі
      Літак розбився поблизу населеного пункту / Пресслужба ДСНС

      Одномоторний літак Grumman упав та загорівся 1 травня поблизу селища Слобожанське у Дніпропетровській області. Внаслідок авіатрощі двоє осіб загинули.

      Літак розбився неподалік аеродрому. Рятувальники отримали повідомлення про аварію о 16:26, інформує пресслужба ДСНС у фейсбуці.

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      Grumman був розрахований на 4 місця, двоє чоловіків, які були на борту, загинули. На місці пожежі працювали 8 вогнеборців та дві одиниці техніки.

      Полум'я їм вдалось загасити за трохи більше ніж пів години. Наразі причини авіатрощі з'ясовують.

      На місце події також прибули працівники поліції. Вони вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

      літак впав
      Наразі з'ясовують причини трагедії / Фото пресслужби Нацполіції

      впав літак
      На місце трагедії прибули й правоохоронці / Фото пресслужби Нацполіції

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України авіація ДСНС Пожежа Новини Дніпра Жертви
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