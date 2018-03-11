На Дніпропетровщині вночі одночасно згоріло 17 авто
Загорання сталося у селі Миколаївка, що на Дніпропетровщині. Вогнем знищено 9 автобусів та 8 автомобілів
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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"10 березня о 21:15 у селі Миколаївка Петропавлівського району, що на Дніпропетровщині, в одноповерховому металевому ангарі автобази ПрАТ "Павлоградвугілля" виникла пожежа. О 01:45 11 березня пожежу ліквідовано. Вогнем знищено 9 автобусів та 8 автомобілів. Жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні рятувальників.
До гасіння пожежі від ДСНС залучалось 7 одиниць техніки та 33 рятувальники.
Наразі, причини пожежі встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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