На Дніпропетровщині вночі одночасно згоріло 17 авто

Загорання сталося у селі Миколаївка, що на Дніпропетровщині. Вогнем знищено 9 автобусів та 8 автомобілів

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"10 березня о 21:15 у селі Миколаївка Петропавлівського району, що на Дніпропетровщині, в одноповерховому металевому ангарі автобази ПрАТ "Павлоградвугілля" виникла пожежа. О 01:45 11 березня пожежу ліквідовано. Вогнем знищено 9 автобусів та 8 автомобілів. Жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні рятувальників.

До гасіння пожежі від ДСНС залучалось 7 одиниць техніки та 33 рятувальники.

Наразі, причини пожежі встановлюються.