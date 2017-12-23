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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

На Донбасі бойовики уже порушили "різдвяне" перемир'я

14:59, сьогодні 438 Читать новость на русском
Окупанти порушили
Окупанти порушили "різдвяне" перемир'я на Донбасі / Фото з відкритих джерел

У зоні проведення Антитерористичної операції бойовики вперше порушили новорічно-різдвяне перемир'я, яке почало діяти в ніч на 23 грудня, обстрілявши позиції українських військових на Світлодарській дузі.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

Читайте також: Бойовики накопичили чималий арсенал неподалік лінії зіткнення для обстрілів під час свят, – Штаб

Сьогодні, 23 грудня, близько 11.30 російські найманці здійснили обстріл у бік позицій Збройних Сил України на Світлодарській дузі. Збройна провокація із гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП була здійснена із непідконтрольного українському уряду населеного пункту Калинівка. Вогонь у відповідь сили АТО не відкривали,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такими діями російсько-терористичні війська намагаються зірвати новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти з початком цієї доби, або спровокувати вогонь у відповідь та звинуватити підрозділи сил АТО нібито у зриві режиму тиші.

"Такі дії бойовиків і їхніх кремлівських кураторів свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей", – додали у штабі.

Нагадаємо, 20 грудня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня 2017 року.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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