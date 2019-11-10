На Донбасі хочуть місцевих виборів без українських партій
Майже 74 відсотки жителів ОРДЛО не бажають допускати до участі у місцевих виборах українські політичні партії. Водночас вони допускають, що на місцевих виборах кандидатами в органи влади можуть бути громадяни інших країн.
Про це свідчать дані спільного дослідження Українського інституту майбутнього та "Дзеркала тижня. Україна", проведеного компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп".
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Невелика частина жителів – лише 8,5% респондентів – відповіли, що однозначно хочуть бачити у виборчих бюлетенях назви українських політсил; "скоріше так" відповіли ще 14,2%.
Результати опитування / Фото "Дзеркало тижня"
Серед опитаних 70,09% жителів ОРДЛО виступають проти того, аби на місцевих виборах кандидатами були виключно громадяни України, як це передбачено українським законодавством.
Лише 11,6% відповіли "однозначно так" / Фото "Дзеркало тижня"
Серед іншого жителі окупованих територій Донбасу переважно проти залучення Центральної виборчої комісії України до місцевих виборів.
ЦВК займає друге місце в антирейтингу довіри на території так званих "ДНР/ЛНР" після українських політичних партій.
Наведені дані дослідження, що проводилося Українським інститутом майбутнього і "Дзеркалом тижня. Україна" за участі компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп" з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 – у непідконтрольної частині Луганської і 806 – в непідконтрольної частини Донецької областей.
Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.