8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків

Перш ніж погоджуватися на проведення виборів за формулою Штайнмаєра, Україна має зробити “домашнє завдання”. Зокрема, виконати вісім умов, які гарантують безпеку і чесний результат волевиявлення.

Про це в коментарі 24 каналу розповів політолог Віктор Таран. Він вважає, що допоки не будуть виконані 8 безпекових пунктів, Україна не повинна проводити вибори на тимчасово окупованих територіях. Інакше потрапить в пастку, влаштовану бойовиками.

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Коли говоримо про формулу Штайнмаєра і вибори, маємо пам’ятати, що кожного разу люди, які їдуть на ці території, потрапляють в зону ризику. І може бути ситуація, коли бойовики приїдуть на машині і впритул когось розстріляють,

– каже Віктор Таран.

Вихід із такої ситуації є. Для гарантування безпеки Україна спершу має виконати вісім речей:

Домогтися припинення вогню. Українська армія встановлює контроль над українсько-російським кордоном. Повне роззброєння терористичних організацій, зокрема і так званої “народної міліції”, яка налічує 50 тисяч бійців. Мають запрацювати українські військові адміністрації та суди; частину бойовиків треба амністувати, інших – посадити. Українські політичні партії повинні мати змогу працювати на нині окупованих територіях і в рамках передвиборчої кампанії почати повноцінний політичний процес. Забезпечити право голосувати для тимчасових переселенців, які через війну виїхали на підконтрольні Україні території. Потрібно продумати, яким чином вони зможуть голосувати. Варіантів може бути два: або вони приїжджають для цього на територію Донбасу або їм забезпечують право голосувати онлайн чи в межах місця їх компактного проживання. На окупованих нині територіях повинні почати роботу українські поліція та СБУ. Процес виборів почнеться лише після того, коли будуть втілені усі безпекові заходи.

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Виконання усіх цих пунктів розтягнеться на рік або два, вважає політолог. Наприклад, станом на зараз ватажок бойовиків Денис Пушилін вже заявив, що терористи не дадуть українським військовим контролювати кордон. Крім того, бойовики не мають наміру роззброюватися та віддавати тимчасовим українським адміністраціям контроль за виборами. В таких умовах провести чесні і відкриті вибори за формулою Штайнмаєра, найближчим часом не вдасться, переконаний Віктор Таран.

Маємо ритуальні танці довкола пастки. Порошенко вчасно зрозумів, що це пастка, і п’ять років балансував над нею. А зараз вона засмоктує Зеленського. Тепер питання у тому, коли Президент зрозуміє, що це пастка і зможе з неї вибратися. Від цього залежатиме безпека та збереження суб’єктності української держави,

– каже експерт.

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Допоки безпекові заходи не запрацюють, депутата будь-якої української політичної сили, активіста, журналіста чи представника ОБСЄ, які за формулою Штайнмаєра мають забезпечити проведення виборів, бойовики можуть просто розстріляти, каже Таран. Як це днями сталося в Газі (сектор у Мозамбіку – 24 канал), де бойовики вбили учасника незалежної місії зі спостереження за місцевими виборами – Анастасіо Матавело.

Його задача була просто навчити спостерігачів і членів ЦВК. Він взагалі не мав жодного стосунку до цієї країни. На виході з будівлі його впритул розстріляли бойовики,

– каже політолог, попереджаючи, що те саме може повторитися і під час виборів на окупованих нині територіях Донбасу, якщо не виконати перелічені умови.

Що таке формула Штайнмаєра? Це комплекс заходів, що спрямований на урегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Названа за іменем німецького політика Франка-Вальтера Штайнмаєра, який її запропонував як спосіб виконання Мінських угод.



Формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).



Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном.