8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков

Прежде чем соглашаться на проведение выборов по формуле Штайнмайера, Украина должна сделать "домашнее задание". В частности, выполнить восемь условий, которые гарантируют безопасность и честный результат волеизъявления.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал политолог Виктор Таран. Он считает, что пока не будут выполнены 8 пунктов безопасности, Украина не должна проводить выборы на временно оккупированных территориях. Иначе попадет в ловушку, устроенную боевиками.

Читайте также: Формула Штайнмайера: от капитуляции до победы

Когда говорим о формуле Штайнмайера и выборах, должны помнить, что каждый раз люди, которые едут на эти территории, попадают в зону риска. И может быть ситуация, когда боевики приедут на машине и в упор кого-то расстреляют,

– говорит Виктор Таран.

Для обеспечения безопасности Украина сначала должна выполнить восемь вещей:

Добиться прекращения огня. Украинская армия устанавливает контроль над украинско-российской границей. Полное разоружение террористических организаций, в том числе и так называемой "народной милиции", которая насчитывает 50 тысяч бойцов. Должны заработать украинские военные администрации и суды; часть боевиков надо амнистировать, остальных – посадить. Украинские политические партии должны иметь возможность работать на сейчас оккупированных территориях и в рамках предвыборной кампании начать полноценный политический процесс. Обеспечить право голосовать для временных переселенцев, которые из-за войні выехали на подконтрольные Украине территории. Нужно продумать, каким образом они смогут голосовать. Вариантов может быть два: или они приезжают для этого на территорию Донбасса или им обеспечивают право голосовать онлайн или в пределах места их компактного проживания. На оккупированных сейчас территориях должны начать работу украинские полиция и СБУ. Процесс выборов начнется только после того, когда будут воплощены все меры безопасности.

Читайте также: Откуда взялась и что предусматривает формула Штайнмайера: объяснения самого Штайнмайера

Выполнение всех этих пунктов растянется на год или два, считает политолог. Например, сейчас главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что террористы не дадут украинским военным контролировать границу. Кроме того, боевики не намерены разоружаться и отдавать временным украинским администрациям контроль за выборами. В таких условиях провести честные и открытые выборы по формуле Штайнмайера в ближайшее время не удастся, убежден Виктор Таран.

Получаются ритуальные танцы вокруг ловушки. Порошенко вовремя понял, что это ловушка, и пять лет балансировал над ней. А сейчас она засасывает Зеленского. Теперь вопрос в том, когда Президент поймет, что это ловушка, и сможет из нее выбраться. От этого будет зависеть безопасность и сохранение субъектности украинского государства,

– говорит эксперт.

Читайте также: В Кремле категорически против привлечения США к нормандскому формату

Пока меры безопасности не заработают, депутата любой украинской политической силы, активиста, журналиста или представителя ОБСЕ, которые по формуле Штайнмайера должны обеспечить проведение выборов, боевики могут просто расстрелять, говорит Таран. Как это на днях произошло в Газе (сектор в Мозамбике – 24 канал), где боевики убили участника независимой миссии по наблюдению за местными выборами – Анастасио Матавело.

Его задача была просто научить наблюдателей и членов ЦИК. Он вообще не имел никакого отношения к этой стране. На выходе из здания его в упор расстреляли боевики,

– говорит политолог, предупреждая, что то же самое может повториться и во время выборов на оккупированных сейчас территориях Донбасса, если не выполнить перечисленные условия.

Что такое формула Штайнмайера?Это комплекс мер, направленный на урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. Названа по имени немецкого политика Франка-Вальтера Штайнмайера, который ее предложил как способ выполнения Минских соглашений.



Формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей.