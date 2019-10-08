В Кремле категорически против вовлечения США в нормандский формат

В Российской Федерации не поддержали идею Владимира Зеленского привлечь США к переговорам в нормандском формате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что США могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы Украина как можно быстрее выполнила свои обязательства по Минским соглашениям, пишет "ТАСС".

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Представитель Кремля считает, что основные усилия по урегулированию войны на Донбассе сконцентрированы именно в нормандском формате – Россия, Германия, Украина и Франция.

С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему сейчас нет,

– сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подытожил, что Россия заинтересована провести встречу в нормандском формате на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен.

Почему Зеленский говорил о привлечении к переговорам США?

Президент Украины заявлял, что если действующая нормандская четверка "не принесет результатов", то возможно к переговорам пригласят Соединенные Штаты и Великобританию. На ближайшей встрече Зеленский не планирует расширять состав участников нормандского формата.

Между тем, в США уже давно выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Однако для создания нового формата, отличного от нормандского, необходима договоренность всех сторон.

Когда состоится встреча в нормандском формате?

До сих пор неизвестно, когда состоится встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии. В РФ хотят устроить встречу после разведения сил в Петровском и Золотом. Однако пророссийские боевики сорвали 7 октября процесс разведения сил, а Россия утверждает, что никак на это повлиять не может.

Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами "нормандской четверки" следующие вопросы:

как завершить обстрелы на Донбассе;

как развести войска;

как создать условия для мира.



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