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      В Кремле категорически против вовлечения США в нормандский формат

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      В Кремле категорически против вовлечения США в нормандский формат
      В Кремле категорически против вовлечения США в нормандский формат / Коллаж 24 канала

      В Российской Федерации не поддержали идею Владимира Зеленского привлечь США к переговорам в нормандском формате.

      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что США могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы Украина как можно быстрее выполнила свои обязательства по Минским соглашениям, пишет "ТАСС".

       Кстати: Меркель раскрыла место проведения встречи в нормандском формате

      Представитель Кремля считает, что основные усилия по урегулированию войны на Донбассе сконцентрированы именно в нормандском формате – Россия, Германия, Украина и Франция.

      С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему сейчас нет,
      сказал Песков.

      Пресс-секретарь Путина подытожил, что Россия заинтересована провести встречу в нормандском формате на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен.

      Почему Зеленский говорил о привлечении к переговорам США?

      Президент Украины заявлял, что если действующая нормандская четверка "не принесет результатов", то возможно к переговорам пригласят Соединенные Штаты и Великобританию. На ближайшей встрече Зеленский не планирует расширять состав участников нормандского формата.

      Между тем, в США уже давно выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Однако для создания нового формата, отличного от нормандского, необходима договоренность всех сторон.

      Когда состоится встреча в нормандском формате?

      До сих пор неизвестно, когда состоится встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии. В РФ хотят устроить встречу после разведения сил в Петровском и Золотом. Однако пророссийские боевики сорвали 7 октября процесс разведения сил, а Россия утверждает, что никак на это повлиять не может.

      Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами "нормандской четверки" следующие вопросы:

      • как завершить обстрелы на Донбассе;
      • как развести войска;
      • как создать условия для мира.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий: 24 канал

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Новости России Нормандский формат Новости Франции Новости США
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