У Кремлі категорично проти залучення США до нормандського формату

У Російській Федерації не підтримали ідею Володимира Зеленського долучити США до переговорів у нормандському форматі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що США можуть використовувати свій вплив в Києві для того, щоб Україна якнайшвидше виконала свої зобов'язання з Мінських угод, пише "ТАСС".

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Представник Кремля вважає, що основні зусилля по врегулюванню війни на Донбасі сконцентровані саме в нормандському форматі – Росія, Німеччина, Україна і Франція.

З загальної точки зору учасників цього формату, альтернативи йому зараз немає,

– сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна підсумував, що Росія зацікавлена ​​провести зустріч у нормандському форматі на найвищому рівні, але саміт має бути добре підготовлений.

Чому Зеленський говорив про залучення до переговорів США?

Президент України заявляв, щоякщо чинна нормандська четвірка" не принесе результатів, то можливо до переговорів запросять Сполучені Штати та Британію. На найближчу зустріч Зеленський не планує розширювати склад учасників нормандського формату.

Тим часом, у США уже давно висловили бажання брати участь у розв'язанні конфлікту на Донбасі. Однак для створення нового формату, відмінного від нормандського, є необхідною домовленість усіх сторін.

Коли відбудеться зустріч у нормандському форматі?

Досі невідомо, коли відбудеться зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. У РФ хочуть влаштувати зустріч після розведення сил в Петрівському і Золотому. Однак проросійські бойовики зірвали 7 жовтня процес розведення сил, а Росія стверджує, що ніяк на це вплинути не може.

Володимир Зеленський планує обговорити з лідерами "нормандської четвірки" такі питання:

як завершити обстріли на Донбасі;

як розвести війська;

як створити умови для миру.



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