На Донбасі розгромлено важливу позицію терористів, – волонтер

Напередодні на Світлодарській дузі стався розгром позиції бойовиків, яка була дуже важливою та відповідно добре укріпленою. Хто це зробив, достеменно невідомо.

Про це повідомив відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, йдеться про позицію бойовиків "Адідас" на важливій стратегічній висоті.

"Всі, хто воював у тому районі знають, що ця позиція є дуже важливою, тому її дуже та дуже сильно укріплено. Щоб ви зрозуміли її важливість для терористів, вона є не менш важливою, ніж стратегічна позиція "Мурашник", яке вже стала відомою", – підкреслив він.

Як зазначив волонтер, напередодні "на ній добре злітали та горіли колоди, якими її було укріплено у кілька накатів".

"Не знаю, хто та як так зміг відзначитися, але терористи, як завжди, скаржаться, що це 54-я бригада, а я знаю точно, що у нас ніхто не стріляє та всі чітко дотримуються домовленостей про перемир'я. Напевно знову вкотре "третя сила" непомітно відзначилася та швидко розчинилась у темряві", – зауважив Мисягін.