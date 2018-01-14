На Донбасі сили АТО збили російський безпілотник

У районі проведення АТО підрозділом ППО було збито безпілотник російського виробництва типу "Орлан-10".

Зазначається, що це вже третій безпілотник цього типу, яку українські військові збили в зоні АТО з початку оголошення новорічно-різдвяного перемир’я 23 грудня. Про це повідомляє Штаб АТО.

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"Українська протиповітряна оборона вчергове продемонструвала ворогу захищеність українського неба. Щоразу підрозділи ППО діють за чітким алгоритмом: своєчасно виявляють та супроводжують ціль, а в потрібний момент приймається рішення на знищення ворожого БПЛА", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що "Орлан-10" є складовою частиною комплексу повітряної розвідки, спостереження та моніторингу. Цей безпілотний літак-розвідник оснащено системою радіоелектронної боротьби, тепловізором, фото- й відеоапаратурою. Він здатний створювати карти місцевості в 3D й навіть керувати розвитком бою.