На Донбасі та в окупованому Криму можуть вимкнути українські телеканали та радіостанції

Близько тридцяти телеканалів та радіостанцій можуть припинити мовлення на Донбасі та в окупованому Криму через те, що днями термін їх тимчасових дозволів спливає, а Нацрада, яка мала би продовжити їх, уже майже 2 місяці не може провести засідання.

Більше року тому Національна рада з питань телебачення та радіомовлення запустила спрощену процедуру отримання тимчасових дозволів на мовлення на території з особливим режимом.

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Завдяки такому кроку на Донбас та Крим повернулися українські мовники. Зараз термін дії усіх цих договорів сплив.

"Вже 12 липня і 3 серпня ми маємо відімкнути свої передавачі. Так, 11 липня можуть відключити 2 найбільші вежі в Гірнику і Бахмутівці, які покривають величезну територію, в тому числі тимчасово окуповану. А 3 серпня – Бахмут, Волноваха, Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь, Світлодарськ, Попасне, тобто фактично половина лінії фронту", – каже керівниця Військового телебачення та радіостанції "Армія FM" Яна Холодна.



Ефір радіо "Армія FM"

Якщо приватні медіа зможуть якийсь час працювати і без дозвільних документів, то у критичній ситуації опинилися кілька особливо вразливих мовників, які фінансуються з держбюджету – це "Суспільне мовлення", UATV та військове радіо "Армія ФМ".

Чому блокується робота Нацради

Продовжити тимчасові дозволи Нацрада мала ще у травні. Проте відтоді не відбулося жодного засідання регулятора, через те, що частина членів Нацради їх ігнорує. Наступне призначено на 4 липня. І саме в цей день закінчується термін повноважень членів регулятора, призначених Верховною Радою у 2014 році.



Нацрада

Тож чи вдасться цього разу зібрати кворум – теж невідомо. На думку екс-заступниці міністра інформаційної політики Тетяни Попової, доки Нацрада знаходиться у перехідному періоді, а тому чекати якихось рішень не варто.

Ймовірно, продовжувати дозволи на мовлення в ООС та Криму доведеться вже новому складу Нацради. А українські канали та радіо тимчасово можуть зникнути з ефіру там, де їх присутність надважлива.