23:20
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, сьогодні
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      На Донбасі відшукали зниклу безвісти німкеню: як жінка опинилася у прифронтовій зоні

      679 Читать новость на русском

      Правоохоронцям вдалося відшукати 34-річну жінку у прифронтовому Верхньоторецькому. Громадянка Німеччини вже тривалий час проживає у Києві, втім, напередодні Нового року пішла з дому і не повернулася.

      Зникла жінка 27 рудня. Її батько відразу звернувся до поліції, однак відшукати зниклу вдалося майже через місяць. Про це інформує пресслужба поліції Донеччини.

      Дивіться також: Поліція затримала вандала, через якого Ізраїль скаржився Зеленському: відео

      Знесилену, змерзлу жінку помітили співробітники поліцейської станції у Верхньоторецькому, що на лінії розмежування. Пасажирка зійшла з електрички та не розуміла, де перебуває,
      – кажуть правоохоронці.

      Жінку зігріли теплим чаєм, нагодували та встановили, що вона перебуває у розшуку як безвісти зникла.

      Цікаво, що жінка не пам’ятала, як опинилася у прифронтовому селищі.

      На щастя, вона вже вдома, з батьком. Той подякував правоохоронцям за порятунок доньки і за те, що вони допомогли йому не втратити рідну людину.

      Від Києва до Верхньоторецького понад 700 кілометрів. Де жінка перебувала увесь цей час – невідомо.

       

      Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
      сьогодні
      79919
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Донецька Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:10 Головні новини 22 січня: Зеленський у Давосі, Коломойський проти НБУ, бійка Киви
      Василь Денисюк 877
      сьогодні , 22:00 Беларусь ищет альтернативу российской нефти: почему это выгодно Украине
      Блоги 2140
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8291
      сьогодні , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      842
      сьогодні , 19:30 Всесильний силовик Аваков: влада надала ще більших повноважень тимчасовому міністру МВС
      Віталій Шабунін 638
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук