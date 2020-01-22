На Донбасі відшукали зниклу безвісти німкеню: як жінка опинилася у прифронтовій зоні

Правоохоронцям вдалося відшукати 34-річну жінку у прифронтовому Верхньоторецькому. Громадянка Німеччини вже тривалий час проживає у Києві, втім, напередодні Нового року пішла з дому і не повернулася.

Зникла жінка 27 рудня. Її батько відразу звернувся до поліції, однак відшукати зниклу вдалося майже через місяць. Про це інформує пресслужба поліції Донеччини.

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Знесилену, змерзлу жінку помітили співробітники поліцейської станції у Верхньоторецькому, що на лінії розмежування. Пасажирка зійшла з електрички та не розуміла, де перебуває,

– кажуть правоохоронці.

Жінку зігріли теплим чаєм, нагодували та встановили, що вона перебуває у розшуку як безвісти зникла.

Цікаво, що жінка не пам’ятала, як опинилася у прифронтовому селищі.

На щастя, вона вже вдома, з батьком. Той подякував правоохоронцям за порятунок доньки і за те, що вони допомогли йому не втратити рідну людину.

Від Києва до Верхньоторецького понад 700 кілометрів. Де жінка перебувала увесь цей час – невідомо.