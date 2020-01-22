На Донбассе отыскали пропавшую без вести немку: как женщина оказалась в прифронтовой зоне

Правоохранителям удалось отыскать 34-летнюю женщину в прифронтовом Верхнеторецком. Гражданка Германии уже долгое время проживает в Киеве, впрочем, в преддверии Нового года ушла из дома и не вернулась.

Исчезла женщина 27 декабря. Ее отец сразу обратился в полицию, однако отыскать пропавшую удалось почти через месяц. Об этом информирует пресс-служба полиции Донетчины.

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Обессиленную, замерзшую женщину заметили сотрудники полицейской станции в Верхнеторецком, что на линии разграничения. Пассажирка сошла с электрички и не понимала, где находится,

– говорят правоохранители.

Женщину согрели теплым чаем, накормили и установили, что она находится в розыске как без вести пропавшая.

Интересно, что женщина не помнила, как оказалась в прифронтовом поселке.

К счастью, она уже дома, с отцом. Тот поблагодарил правоохранителей за спасение дочери и за то, что они помогли ему не потерять родного человека.

От Киева до Верхнеторецкого более 700 километров. Где женщина находилась все это время – неизвестно.