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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Донбасі зафіксовано понад 12 тисяч випадків катувань, вбивств та незаконного утримання

15:56, сьогодні 324
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На Донбасі катують мирних людей та військових
На Донбасі катують мирних людей та військових / Радіо Свобода

Гельсінській спілці з прав людини відомо про 12 тисяч випадків катувань, вбивств та незаконного утримання на Донбасі в зоні конфлікту. Дані стосуються як військових, так і цивільних в зоні конфлікту на Сході.

Про це повідомив голова правління Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі "Громадського радіо".

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"Є різні бази даних, де є різні кількості задокументованих злочинів. Найбільша база підтверджує 12 тисяч таких випадків. Це і вбивства, і катування, і незаконне позбавлення волі. Це, фактично, злочини проти фізичної свободи та недоторканості свободи. Ми працювали у 2015 році з невеликою кількістю випадків, біля 150 конкретних осіб, які стали жертвами такого поводження", — розповів Олександро Павліченко.

До слова, захоплених в полон українських військових на Донбасі переправляють до Росії.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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