На Донбасі зафіксовано понад 12 тисяч випадків катувань, вбивств та незаконного утримання

Гельсінській спілці з прав людини відомо про 12 тисяч випадків катувань, вбивств та незаконного утримання на Донбасі в зоні конфлікту. Дані стосуються як військових, так і цивільних в зоні конфлікту на Сході.

Про це повідомив голова правління Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі "Громадського радіо".

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"Є різні бази даних, де є різні кількості задокументованих злочинів. Найбільша база підтверджує 12 тисяч таких випадків. Це і вбивства, і катування, і незаконне позбавлення волі. Це, фактично, злочини проти фізичної свободи та недоторканості свободи. Ми працювали у 2015 році з невеликою кількістю випадків, біля 150 конкретних осіб, які стали жертвами такого поводження", — розповів Олександро Павліченко.

До слова, захоплених в полон українських військових на Донбасі переправляють до Росії.