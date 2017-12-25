На Донбасі загинув ще один бойовик: оприлюднили фото
11:30, сьогодні 1088 Читать новость на русском
Бойовики так званої "ДНР" знову зазнали втрат на Донбасі. 21 грудня загинув бойовик Даниїл Болотов.
Фото загиблого бойовика оприлюднив блогер Necro Mancer у Twitter.
Читайте також: Кінець перемир'я прийде в останній день цього року, – військові
Загиблий бойовик народився у Горлівці Донецької області. Його застрелили 21 грудня.
У бойовика залишилися дружина і новонароджений син.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
Зустріч Волкера та Суркова: у Белграді говорили про війну на Донбасі7 жовтня , 19:12
У СБУ повідомили нові подробиці щодо атаки вірусом Petya4 липня , 17:52
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей26 грудня , 09:40
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада , 15:00