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На Донеччині піротехніки знищили більше 200 боєприпасів часів Другої Світової війни: відео

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Співробітники ДСНС виявили та знешкодили 221 боєприпас
Співробітники ДСНС виявили та знешкодили 221 боєприпас / donetsk.dsns.gov.ua

31 липня піротехніки виявили та знищили 221 боєприпас часів Другої Світової війни у Слов'янському районі.

Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

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Зазначається, що у селі Богородичне піротехніки Головного управління ДСНС України у Донецькій області вилучили та знищили 221 вибухонебезпечний предмет часів Другої Світової Війни.

Зокрема, піротехніками було вилучено та знищено 58 мінометних мін калібром 58 міліметрів, 11 мінометних мін калібром 82 міліметрів, 1 мінометну міну калібром 120 міліметрів, 59 артилерійських снаряди калібром 45 міліметри, 1 артилерійський снаряд калібром 105 міліметрів, 4 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 3 артилерійських снаряди калібром 37 міліметрів, 4 гранати М 39, 19 гранат Ф-1, 9 гранат РГ-42, 11 гранат РГД-33, 26 гранат РПГ-42, 2 ружейні гранати, 2 протитанкові міни ЯМ-5 та 11 інших вибухонебезпечних предметів,
– йдеться у повідомленні.

боєприпаси, друга світова, донецьк
Піротехніки вилучили та знищили 221 вибухонебезпечний предмет часів Другої Світової війни

Фахівці Служби порятунку звертаються до громадян! При виявленні підозрілих предметів потрібно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити про небезпечну знахідку за телефоном "101"!

Дивіться відео: Піротехніки Донеччини виявили та знищили 221 боєприпас часів Другої Світової війни

 

Теги: Новини України Новини Донецька Зброя ДСНС
Джерело: 24 Канал
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