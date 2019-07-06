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      На Донеччині вбили командира розвідки проросійських бойовиків: фото

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      Бойовик Євгеній Новіков з позивним "Скіф"
      Бойовик Євгеній Новіков з позивним "Скіф" / Колаж 24 канал

      Українські військові ліквідували під окупованим Докучаєвськом Євгенія Новікова з позивним "Скіф" –командира розвідки 5-ої окремої мотострілкової бригади "Оплот" першого армійського корпусу бойовиків.

      "За дивних обставин загинув начальник розвідки сепаратистів. Працюємо далі...", – повідомили у137-му окремому батальйоні морської піхоти.

      Читайте також: Неабияка активність бойовиків на Донбасі: багато поранених і травмованих

      Про загибель Новікова повідомили і сепаратистські ЗМІ. Там уточнили, що 47-річний бойовик був родом з шахтарського селища біля окупованої Макіївки, що на Донеччині. На стороні російських окупаційних сил воює з перших днів бойових дій.

       

      blog_ava
      Спостерігачі ОБСЄ знову помітили бойовиків з пов'язками СЦКК біля Станиці Луганської
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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