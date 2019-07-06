На Донеччині вбили командира розвідки проросійських бойовиків: фото
Українські військові ліквідували під окупованим Докучаєвськом Євгенія Новікова з позивним "Скіф" –командира розвідки 5-ої окремої мотострілкової бригади "Оплот" першого армійського корпусу бойовиків.
"За дивних обставин загинув начальник розвідки сепаратистів. Працюємо далі...", – повідомили у137-му окремому батальйоні морської піхоти.
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Про загибель Новікова повідомили і сепаратистські ЗМІ. Там уточнили, що 47-річний бойовик був родом з шахтарського селища біля окупованої Макіївки, що на Донеччині. На стороні російських окупаційних сил воює з перших днів бойових дій.
Джерело: 24 канал
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