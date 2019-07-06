Неабияка активність бойовиків на Донбасі: багато поранених і травмованих
Упродовж доби 5 липня проросійські бойовики на Донбасі 28 разів порушували режим припинення вогню. 12 разів це було зроблено із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Водяного – двічі з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї;
- поблизу Богданівки – двічі з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- на околицях Миколаївки – з великокаліберного кулемету;
- у районі Широкиного – тричі з мінометів калібру 120 мліметрів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- на околицях Мар'їнки – з великокаліберного кулемету;
- поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;
- біля Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
- неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомету;
- на околиця Павлополя – з автоматичного гранатомету;
- поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовики обстріляли 13 разів:
- у районі Кримського – чотири рази з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемету;
- на околицях Новолуганського – п’ять разів із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;
- біля Золотого-4 – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
- неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мліметри та автоматичного гранатомету;
- у районі Світлодарська – з міномету калібру 82 міліметри, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Внаслідок бойових дій два українських воїни зазнали поранень і ще чотири отримали бойове травмування. Щодо ситуації серед окупантів, за даними розвідки, 5 липня двох було знищено та трьох поранено.
Від початку поточної доби проросійські найманці двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог України здійснив один обстріл позицій українських захисників: Сталося це біля Широкиного. Застосовували бойовики стрілецьку зброю. Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників окупанти обстріляли неподалік населеного пункту Хутір Вільний. Здійснили вони атаку з міномету калібру 82 міліметри.
Упродовж доби 4 липня бойовики 30 разів обстріляли українські позиції, з них 11 разів – із застосуванням забороненої зброї. Внаслідок бойових дій український військовий загинув і ще шість було поранено.
Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей