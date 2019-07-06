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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Неабияка активність бойовиків на Донбасі: багато поранених і травмованих

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Упродовж доби 5 липня проросійські бойовики на Донбасі 28 разів порушували режим припинення вогню. 12 разів це було зроблено із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      • поблизу Водяного – двічі з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї;
      • поблизу Богданівки – двічі з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • на околицях Миколаївки – з великокаліберного кулемету;
      • у районі Широкиного – тричі з мінометів калібру 120 мліметрів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • на околицях Мар'їнки – з великокаліберного кулемету;
      • поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;
      • біля Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
      • неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомету;
      • на околиця Павлополя – з автоматичного гранатомету;
      • поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

      Зверніть увагу! Спостерігачі ОБСЄ знову помітили бойовиків з пов'язками СЦКК біля Станиці Луганської

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовики обстріляли 13 разів:

      • у районі Кримського – чотири рази з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемету;
      • на околицях Новолуганського – п’ять разів із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;
      • біля Золотого-4 – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
      • неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мліметри та автоматичного гранатомету;
      • у районі Світлодарська – з міномету калібру 82 міліметри, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

      Внаслідок бойових дій два українських воїни зазнали поранень і ще чотири отримали бойове травмування. Щодо ситуації серед окупантів, за даними розвідки, 5 липня двох було знищено та трьох поранено.

      Від початку поточної доби проросійські найманці двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог України здійснив один обстріл позицій українських захисників: Сталося це біля Широкиного. Застосовували бойовики стрілецьку зброю. Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників окупанти обстріляли неподалік населеного пункту Хутір Вільний. Здійснили вони атаку з міномету калібру 82 міліметри.

      Упродовж доби 4 липня бойовики 30 разів обстріляли українські позиції, з них 11 разів – із застосуванням забороненої зброї. Внаслідок бойових дій український військовий загинув і ще шість було поранено.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      як сьогодні розгортається ситуація на Донбасі: 
      blog_ava
      Спостерігачі ОБСЄ знову помітили бойовиків з пов'язками СЦКК біля Станиці Луганської
      сьогодні
      1992
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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