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      На Донбасі знову втрати для України: бойовики не припиняють обстріли

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      Бойовики на Донбасі били з мінометів і артилерії, є загиблий і поранені
      Бойовики на Донбасі били з мінометів і артилерії, є загиблий і поранені / Слово і Діло

      Впродовж минулої доби бойовики 30 разів обстріляли українські позиції, з них 11 разів – із застосуванням забороненої зброї. Через ворожі обстріли 1 український військовий загинув, ще 6 – отримали поранення.

      Окупанти стріляли із гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї, повідомляють у зведенні прес-центру ООС.

      Знайте більше: Розведення військ у Станиці Луганській створює чимало тактичних небезпек, – генерал Забродський

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Опитного, Лебединського, Березового Водяного, Красногорівки, біля Широкиного, околиці Пісків, Мар'їнки, у районі Авдіївки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 14 разів: поблизу Новгородського, Кримського, Луганського, Новолуганського, Хутора Вільний, Золтого-4, околиці Новотошківського, Південного, у районі Попасної.

      Розвідка повідомляє, що 4 липня двох окупантів знищили, один отримав поранення. Від початку доби 5 липня окупанти вже 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.


      Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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