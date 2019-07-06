Слід постійно з ними говорити, – Зеленський про окуповані території Донбасу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з жителями окупованих територій Донбасу варто увесь час говорити, "оскільки всі ми є українцями". Крім того, він зазначив, для того, щоб на сході запанував мир, офіційний Київ є готовим "робити все, що написано у мінських угодах".

Як підкреслив гарант у коментарі DW, він і його команда постійно говорять з жителями окупованих територій і надсилають туди сигнали.

Що ще президент заявляв про окуповані території? Зеленський озвучив першочергові завдання на Донбасі

"Говоримо про те, що всі ми – українці, що ми всі з ними є однаковими", – зазначив він.

Політик додає, що чинна українська влада є готовою робити все, що написано у мінських угодах.

Ви знаєте прекрасно, що ні я, ні моя команда не підписували цей "Мінськ", але ми є готовими йти за пунктами виконання всіх мінських домовленостей, для того, щоб нарешті у нас запанував мир,

– наголосив Зеленський.

Щодо того, чи слухають вони та чи до них ще можна дослухатися, президент зауважив, що це – комплексне, складне питання.

"Я думаю, що багато хто нас чує. Я хотів би у це дуже сильно вірити. Ми робитиме це настільки максимально довго, наскільки зможемо", – констатував український лідер.

"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, с которым поговорил наш корреспондент pic.twitter.com/6LFZFFAhSl — DW на русском (@dw_russian) 5 July 2019

Що таке мінські угоди? їХ узгодили на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року очільники Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". За деякий час цей документ підписала контактна група. Складалася вона з представників Росії, України, а також представників самопроголошених республік Донбасу.



Мніські угоди містять 13 пунктів, а їхня мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України. Крім того, документ передбачає "негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання", відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки, а також моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

Ще одна гучна заява гаранта! Брат нового голови Донецької ОДА воює на боці сепаратистів: коментар Зеленського

Під робочої поїздки на Донбас з нагоди річниці звільнення Слов’янська та Краматорська Володимир Зеленський заявив, що жителів окупованих і неокупованих територій не варто ділити на своїх і чужих, оскільки "на Донбасі живуть такі ж українці, як ми з вами, і це слід пам’ятати".

Ми весь час передаємо сигнал, що припинення вогню хочемо досягти виключно мирним шляхом, дипломатичним шляхом. Бо там живуть наші українці. За Донбасом уважно слідкує весь світ. Головне, що слідкує за Донбасом вся Україна, бо Донбас – це Україна. Для нас всі українці – рівні: і ті, що тут, і ті, що живуть на окупованій території. Ми – єдина країна,

– підкреслив політик.