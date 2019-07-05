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      Брат нового голови Донецької ОДА воює на боці сепаратистів: коментар Зеленського

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      Зеленський прокоментував інформацію про брата-сепаратиста новопризначеного голови Донецької ОДА
      Зеленський прокоментував інформацію про брата-сепаратиста новопризначеного голови Донецької ОДА / 24 канал

      Ще до того, як Павло Кириленко офіційно став головою Донецької обласної державної адміністрації, ЗМІ поширювали інформацію про його брата. За їхньою інформацією. Той воює на боці проросійських сепаратистів.

      Президент України Володимир Зеленський вирішив сам пояснити цю ситуацію під час брифінгу, де він і представив нове призначення. 

      Важливо: Нові керівники ОДА: що про них відомо

      Напередодні низка ЗМІ поширили інформацію про те, що брат Павла Кириленка воює на боці сепаратистів. Відповідна інформація є і у базі "Миротворця" – там вказаний чоловік на ім'я Євген Кириленко. Він на два роки старший від теперішнього голови Донецької ОДА Павла, має однекове з ним ім'я та по батькові. Окрім того, він колись був зареєстрований у тій ж квартирі у місці Маківка, що й Павло. 

      Коментуючи це, глава держави наголосив, що контакту з братом Павло Кириленко не підтримує "через політичні суперечоності". 

      Я бачив велику кількість інформації з приводу того, що брат Паші (Павла Кириленка – 24 канал) працює там десь в "ДНР", служить і так далі. Я розумію, що йому незручно про це говорити. Давайте, я скажу.Там живуть такі ж українці, як і ми. Ми маємо це пам’ятати,
      – сказав президент. 

      Зеленський зазначив, що у Кириленка-голови ОДА на окупованій території справді залишилися батьки і брат.

      "Там живуть такі ж українці, як і ми. Ми маємо це пам’ятати. Звісно, в Паші там сім’я, батьки, там брат у нього. Батьки там живуть. Це їхня земля. Вони вважають себе українцями і нікуди не хочуть переїжджати… Це їх вибір", – пояснив він. 

      Павло Кириленко та Євген Кириленко


      Євген Кириленко у базі "Миротворця" 

      Водночас глава держави наголосив, що для Павла Кириленка питання брата – "хворе". Із ними він "не розмовляє".

      З братом людина не розмовляє через політичні суперечності. Паша (Павло Кириленко Ц 24 канал) залишив ту територію, перебуває в Україні, працює в Україні з перших днів окупації наших територій,
      – додав Зеленський. 

      Кабінет міністрів на засіданні 26 червня проголосував за подання президенту Володимиру Зеленському 8 кандидатур на посади голів Обласних державних адміністрацій – детальніше читайте за посиланням.

      Що відомо про Павла Кириленка?Він народився у 1986 році, уродженець Донеччини. Отримав освіту за спеціальністю "правознавство" у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. З 2008 року працює в органах прокуратури. Підполковник юстиції. Наказом генпрокурора призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону 22 вересня 2017 року.

      Кириленко одружений, має двох дітей. Його дружина володіє квартирою, гаражем та земельною ділянкою в окупованій Горлівці. Сам Кириленко орендує квартиру в Ужгороді та має у власності житлплощу у Львові.

      Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Президент України Призначення Зеленського Новини Донецька
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