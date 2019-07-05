Як у Краматорську святкують звільнення міста від російських бойовиків: фото

П'ята річниця звільнення міста Краматорська від російських бойовиків. 5 липня 2014 року українські захисники звільнили від окупантів ще Слов'янськ та Бахмут.

Понад 2000 місцевих та воїнів пройшли святковою ходою на честь п’ятої річниці звільнення Краматорська. Багато з них самі пережили окупацію міста. Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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Проте це вже не перше святкування. Спершу зустрілися всі біля пам’ятного знаку вбитого екіпажу Генерала Кульчицького, який знаходиться між Слов’янськом та Краматорськом.



Зеленський прибув на святкування в Краматорську

Кореспонденти поспілкувалися з жінкою, яка втратила на війні свого сина. Він спочатку був волонтер, а потім пішов воювати в батальйон "Донбас". Вона каже, що досі згадує ті часи, коли тут йшли бої.

"Другого липня, коли стріляли із градів, земля горіла. В нас у школі там вікна вибиті, хати горіли. Це страшно! Коли у нас була пожежа й шифр стріляв, то я думала, що знову почалося, тоді ми ховалися у підвали", – розповіла жителька міста Краматорськ Галина.

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