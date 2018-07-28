На Харківщині перекинувся автобус із пасажирами: фото з місця ДТП

У Харківській області у Чугуївському районі перекинувся автобус в якому перебували понад два десятки пасажирів, проте внаслідок ДТП вони не постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 липня о 12:40. У транспортному засобі перебували 22 пасажири та водій. Внаслідок аварії постраждалих немає,

– йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, за попередніми даними, автобус рухався на автошляху Чугуїв – Мілове у бік Харкова, і під час руху у ньому лопнула рульова тяга, внаслідок чого він перекинувся у кювет.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Інформація про аварію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції.



У Харківській області перекинувся автобус з пасажирами