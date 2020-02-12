На Харківщині ротвейлер загриз 4-річну дитину: фото

Домашній ротвейлер напав на 4-річного хлопчика в одному із селищ Красноградського району Харківської області. Від отриманих травм дитина померла на місці події.

Мешканка приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі, повідомили у пресслужбі поліції.

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У цей час пес вирвався з вольєра та напав на дитину. На місце події одразу прибула швидка допомога, але врятувати 4-річного хлопчика не вдалося.

За словами рідних дитини, собаці уже 3 роки. Родина придбала його близько трьох тижнів тому. За цей час ротвейлер агресивної поведінки не проявляв.



Ротвейлер агресивної поведінки не проявляв

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії.

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