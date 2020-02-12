На Харківщині ротвейлер загриз 4-річну дитину: фото
Домашній ротвейлер напав на 4-річного хлопчика в одному із селищ Красноградського району Харківської області. Від отриманих травм дитина померла на місці події.
Мешканка приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі, повідомили у пресслужбі поліції.
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У цей час пес вирвався з вольєра та напав на дитину. На місце події одразу прибула швидка допомога, але врятувати 4-річного хлопчика не вдалося.
За словами рідних дитини, собаці уже 3 роки. Родина придбала його близько трьох тижнів тому. За цей час ротвейлер агресивної поведінки не проявляв.
Ротвейлер агресивної поведінки не проявляв
Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії.
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