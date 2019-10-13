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      На Кіровоградщині джип злетів з моста і потрапив під потяг: є жертви – фото

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      Рятувальники відбуксирували автомобіль, розбитий внаслідок ДТП
      Рятувальники відбуксирували автомобіль, розбитий внаслідок ДТП / kr.dsns.gov.ua

      У Кіровоградській області автомобіль "Chevrolet" злетів з моста на залізничну колію і потрапив під потяг. Водій загинув, пасажирка – в реанімації.

      Інцидент стався близько 3-ої години ночі в неділю, 13 жовтня, в Олександрівському районі. Про це повідомили у ДСНС Кіровоградської області.

      Важливо: Аварії на дорогах: чому Україна ніяк не може позбутися лідерства у смертності через ДТП

      В результаті інциденту обірвалась контактна електромережа залізничної колії. Рух пасажирського потяга №80 Київ-Дніпро було затримано.

       

      Машину з шляхів відбуксирували рятувальники / фото ДСНС

      Водій авто у результаті аварії загинув, пасажирка госпіталізована в реанімаційне відділення центральної міської лікарні Олександрії.

      Варто знати: Криваві дороги: особливості ДТП в Україні та світі

      Що треба зробити, аби знизити кількість аварій та ДТП в Україні: дивіться прості поради

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ДСНС Аварії та ДТП Новини Кропивницького Залізниця
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