На Кіровоградщині джип злетів з моста і потрапив під потяг: є жертви – фото

У Кіровоградській області автомобіль "Chevrolet" злетів з моста на залізничну колію і потрапив під потяг. Водій загинув, пасажирка – в реанімації.

Інцидент стався близько 3-ої години ночі в неділю, 13 жовтня, в Олександрівському районі. Про це повідомили у ДСНС Кіровоградської області. Важливо: Аварії на дорогах: чому Україна ніяк не може позбутися лідерства у смертності через ДТП В результаті інциденту обірвалась контактна електромережа залізничної колії. Рух пасажирського потяга №80 Київ-Дніпро було затримано. Машину з шляхів відбуксирували рятувальники / фото ДСНС Водій авто у результаті аварії загинув, пасажирка госпіталізована в реанімаційне відділення центральної міської лікарні Олександрії. Варто знати: Криваві дороги: особливості ДТП в Україні та світі Що треба зробити, аби знизити кількість аварій та ДТП в Україні: дивіться прості поради