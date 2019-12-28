На Київщині чоловік забив до смерті свого 4-річного сина

17 грудня у селі Велика Вільшанка до лікарні привезли 4-річного хлопчика із численними травмами. Виявилося, що його побив власний батько.

Маленького хлопчика ледь живим і побитим на вулиці знайшов випадковий перехожий, кажуть у поліції Київщини. У нього був перелом правої руки, лівої ноги, зламані ребра і череп.

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Медики намагалися врятувати життя хлопчику, однак він помер у реанімації.

У будинку, де жив хлопчик, поліцейські знайшли закривавлений одяг. Правоохоронці одразу запідозрили у злочині батька – 44-річного чоловіка. Він нічого не зміг пояснити та говорив неясно. Зрештою зізнався: нічого не пам’ятає, бо був п’яним. Коли його затримали, у нього в крові було 1,57 проміле алкоголю.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Вирішують питання щодо оголошення батькові підозри.