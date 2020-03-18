На Київщині люди протестують через скасування електричок

У Фастові люди перекрили рух вантажних потягів. У такий спосіб протестувальники показують своє невдоволення через скасування електричок.

Працівник Укрзалізниці Олександр Рудоманов у фейсбуці повідомив, що протестувальники перекрили колії та вантажний рух.

Важливо Попри заборону в Україні переповнені маршрутки, а люди в транспорті – без масок: фото, відео

Привіт, карантин і самоізоляція,

– написав Рудоманов.

Зауважимо, у Київський області введено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Що передбачає режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуаці – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.



Надзвичайний стан вже запровадили у Чернівецькій і Житомирській областях, де були зафіксовані перші смерті від коронавірусу.

Тим часом у Києві уже почали розробляти додаткові маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть маршрути метро.

В Україні триває карантин щонайменше до 3 квітня через коронавірус. Наразі підтверджено 14 випадків захворювання, 2 – летальні.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу