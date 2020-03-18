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      На Київщині люди протестують через скасування електричок

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      У Фастові люди перекрили рух вантажник потягів / Фото з фейсбуку Олександра Рудоманова

      У Фастові люди перекрили рух вантажних потягів. У такий спосіб протестувальники показують своє невдоволення через скасування електричок.

      Працівник Укрзалізниці Олександр Рудоманов у фейсбуці повідомив, що протестувальники перекрили колії та вантажний рух.

      Важливо Попри заборону в Україні переповнені маршрутки, а люди в транспорті – без масок: фото, відео

      Привіт, карантин і самоізоляція,
      – написав Рудоманов.

      Зауважимо, у Київський області введено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з епідемією коронавірусу.

      Що передбачає режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуаці – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

      Надзвичайний стан вже запровадили у Чернівецькій і Житомирській областях, де були зафіксовані перші смерті від коронавірусу.

      Тим часом у Києві уже почали розробляти додаткові маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть маршрути метро.

      В Україні триває карантин щонайменше до 3 квітня через коронавірус. Наразі підтверджено 14 випадків захворювання, 2 – летальні.

      карантин що заборонено
      Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Росії: ще 33 нових випадки
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Транспорт Надзвичайний стан Протести Укрзалізниця Новини Києва
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