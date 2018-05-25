На Київщині п'яний чоловік влаштував стрілянину з балкона

В місті Українка Київської області поліція затримала чоловіка, який напідпитку почав стрільбу зі зброї з балкону дев'ятого поверху.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції в Київській області у Facebook.

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У четвер, 24 травня, близько 20:00 до поліції Київщини надійшло тривожне повідомлення про дану подію, і вже за лічені хвилини за вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції.

Як з’ясувалось, 51-річний чоловік після сварки з колишньою дружиною хильнув оковитої і влаштував пальбу у повітря. На зауваження та вмовляння сусідів не реагував,

– зазначили у прес-службі.

Під час затримання, працівники поліції вилучили гладкоствольну гвинтівку "ІЖ-27" в автомобілі, куди порушник її встиг сховати та зберігав незаконно, а в будинку було знайдено дві гільзи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 ККУ (Хуліганство). Поки вирішується, який запобіжний захід обрати порушнику.