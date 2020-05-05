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      На Київщині росіянин погрожував підірвати будинок: відео штурму квартири

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      Росіянин погрожував підірвати будинок: відео затримання
      На Київщині росіянин забарикадувався у квартирі та погрожував підірвати будинок / Пресслужба Нацполіції

      Правоохоронці затримали у селі Святопетрівське, що у Київській області, 38-річного громадянина Росії. Він забарикадувався у квартирі та погрожував підірвати багатоповерхівку.

      У штурмі квартири брали участь бійці батальйону поліції особливого призначення, інформує пресслужба Нацполіції.

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      Усе почалося з того, що 4 травня озброєний ножем росіянин здійснив кілька розбійних нападів. Він відібрав телефони у трьох місцевих жителів.

      Згодом зловмисник забарикадувався у квартирі у селі Святопетрівське, що у Київській області. Через вікно він вигукував погрози підірвати будинок.

      На місце прибула поліція. Однак чоловік відмовлявся йти на контакт. Через це бійці спецназу пішли на штурм і затримали агресивного зловмисника. Ним виявився 38-річний росіянин.

      Вкрадені телефони вилучили. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникові, ув’язнення терміном від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

      Поліція затримала росіянина, який крав та погрожував підірвати будинок: відео

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії Новини України Кримінальні новини Новини Києва Поліція
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