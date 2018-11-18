На Київщині встановили барельєф на честь військового УНР: фото

У Боярці, що на Київщині, вшанували пам'ять видатного військового Української народної армії – Юрія Отмарштейна. Він народився в Молдові, виріс в родині шведа та грекині, але був переконаним українцем.

Юрій Отмарштейн очолював частину вояків УНР у другому зимовому поході Директорії. Проте довгий час про людину, яка фактично сформувала тодішню українську армію, суспільство не знало. Читайте також: У Києві відкрилась грандіозна виставка з 3D-скульптурами: ефектні фото У Боярці вирішили виправити цю помилку і відкрили барельєф Отмарштейну. Таким чином відзначили і сторіччя проголошення Української народної республіки. Відтепер пасажири залізничного вокзалу, поспішаючи на потяг, зможуть побачити і почитати про видатного військового.

Барельєф на честь Юрія Отмарштейна

На Київщині відкрили барельєф на честь Юрія Отмарштейна