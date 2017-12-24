На кордоні України з Польщею та Словаччиною утворились кілометрові черги, – ДПСУ

На в’їзд в Україну на двох пунктах пропуску стоїть по 900 легкових авто. Перед пунктом пропуску "Шегині" у черзі чекають близько 700 машин.

Про це повідомляють у прес-службі ДПСУ.

"Перед пунктами пропуску "Краковець" та "Ягодин" на в’їзд в Україну накопичилось приблизно по 900 легкових транспортних засобів. А перед пунктом пропуску "Шегині" у черзі стояло близько 700 автомобілів", – йдеться у повідомленні.

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За словами прикордонників, черги утворились напередодні католицького Різдва – адже чимало українців повертаються на свята додому іх заробітків та навчання.

Окрім того, ускладнюється рух черги і через сильний сніг. Натомість, з української сторони черг немає.