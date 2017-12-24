16:23
24 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

На кордоні України з Польщею та Словаччиною утворились кілометрові черги, – ДПСУ

13:38, сьогодні 1605 Читать новость на русском
На кордоні України з Польщею та Словаччиною утворились кілометрові черги
На кордоні України з Польщею та Словаччиною утворились кілометрові черги / nbcphiladelphia.com

На в’їзд в Україну на двох пунктах пропуску стоїть по 900 легкових авто. Перед пунктом пропуску "Шегині" у черзі чекають близько 700 машин.

Про це повідомляють у прес-службі ДПСУ.

"Перед пунктами пропуску "Краковець" та "Ягодин" на в’їзд в Україну накопичилось приблизно по 900 легкових транспортних засобів. А перед пунктом пропуску "Шегині" у черзі стояло близько 700 автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: У "Документі" розповіли, коли зникне проблема із затримкою видачі біометричних паспортів

За словами прикордонників, черги утворились напередодні католицького Різдва – адже чимало українців повертаються на свята додому іх заробітків та навчання.

Окрім того, ускладнюється рух черги і через сильний сніг. Натомість, з української сторони черг немає.

Теги: Новини України Польща Транспорт Держприкордонслужба Словаччина Погода
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Час у війні працює тільки на тих, хто хоче воювати – і це не українці
сьогодні, 16:01 Час у війні працює тільки на тих, хто хоче воювати – і це не українці
Володимир Шередега 332
Як Ліонеля Мессі
сьогодні, 11:57 Як Ліонеля Мессі "натуралізувати" для України
Максим Єфімов 1462
Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй
сьогодні, 11:00 Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй
Анастасія Ковач-Петрушенко 8508
Будни
сьогодні, 08:43 Будни "ЛНР": цены в Луганске
Ольга Черненко 3323
Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
23 грудня, 23:38 Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
Блог Медіа 1400
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Прогноз погоди на 11 липня: суне циклон з дощами і грозами, але спека не відступає
 11 липня , 06:30
Що змінить закон про реінтеграцію окупованих територій: думка експерта
5 вересня , 07:01
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей
 26 грудня , 09:40
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук