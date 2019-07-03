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      На кордоні з Молдовою через негоду припинили роботу шість пунктів пропуску

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      6 КПП на кордоні з Молдовою перервали роботу
      6 КПП на кордоні з Молдовою перервали роботу / Фото з відкритих джерел

      На північній ділянці українсько-молдовського кордону не працюють КПП: Гріменкеуць-Вашківці, Бричани-Росошани, Ларга-Клеменц, Косеуць-Цекинівка, Окниця і Бричани. Через відключення електроенергії там неможливо користуватися інформаційними системами при перевірці документів під час перетину кордону.

      Про це повідомляє прес-служба Митного департаменту Молдови. Відомство закликає громадян тимчасово утриматися від поїздок через згадані КПП, або скористатися іншими прилеглими пунктами пропуску.

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      Через негоду (ураганний вітер, зливові дощі з градом) і відключення електроенергії Митна служба рекомендує уникати перетину кордону через митні пункти Гріменкеуць-Вашківці, Бричани-Росошани, Ларга-Клеменц, Косеуць-Цекинівка, Окниця і Бричани,
      – йдеться у повідомленні .

      У Генеральному інспектораті з надзвичайних ситуацій наголосили, що зливові дощі з градом пройшли у більшості районів півночі Молдови. За даними Державної гідрометеослужби, у середу, 3 липня, аналогічна погода очікується в південних районах країни.

      До слова, у ніч з 1 на 2 липня у Центрі та на Півночі України здійнявся сильний вітер. Держслужба з надзвичайних ситуацій нарахувала 601 населений пункт у п'яти областях, де немає електроенергії. Також вітер пошкодив дахи десятків будинків та трощив дерева.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Молдова Держприкордонслужба Негода в Україні
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