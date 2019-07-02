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      Негода в Україні: штормовий вітер та надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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      В Україні – штормове попередження
      В Україні – штормове попередження / pixabay.com

      Штормове попередження оголосили у більшості областей України, крім Півдня (рівень небезпеки – помаранчевий). Також дуже небезпечно через високу ймовірність пожеж.

      Протягом 2 липня на Заході та Півночі України – грози, шквальний вітер поривами аж до 30 метрів за секунду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

      Читайте також: Прогноз погоди на 2 липня: на Заході грози трохи вгамують спеку, на решті території – ні

      Загалом швидкість вітру коливатиметься у межах, не менших за 15-20 метрів за секунду. Також дуже ймовірно, що випаде град і значні дощі. Синоптики оголосили другий рівень небезпечності – помаранчевий).

      Погода
      Небезпечні погодні умови – майже по всій Україні / Укргідрометцентр

      Ще ж і надто – щонайменше до 5 липня в Україні, крім західних та північних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, через високу температуру – подекуди вона сягатиме +38 градусів.

      негода
      Пожежна небезпека особливо значна – на Півдні та Сході України / Укргідрометцентр

      У ніч з 1 на 2 липня у Центрі та на Півночі України здійнявся сильний вітер. Держслужба з надзвичайних ситуацій нарахувала 601 населений пункт у п'яти областях, де немає електроенергії. Також вітер пошкодив дахи десятків будинків та трощив дерева.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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