Негода в Україні: штормовий вітер та надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Штормове попередження оголосили у більшості областей України, крім Півдня (рівень небезпеки – помаранчевий). Також дуже небезпечно через високу ймовірність пожеж.

Протягом 2 липня на Заході та Півночі України – грози, шквальний вітер поривами аж до 30 метрів за секунду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Загалом швидкість вітру коливатиметься у межах, не менших за 15-20 метрів за секунду. Також дуже ймовірно, що випаде град і значні дощі. Синоптики оголосили другий рівень небезпечності – помаранчевий).



Небезпечні погодні умови – майже по всій Україні / Укргідрометцентр

Ще ж і надто – щонайменше до 5 липня в Україні, крім західних та північних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, через високу температуру – подекуди вона сягатиме +38 градусів.



Пожежна небезпека особливо значна – на Півдні та Сході України / Укргідрометцентр

У ніч з 1 на 2 липня у Центрі та на Півночі України здійнявся сильний вітер. Держслужба з надзвичайних ситуацій нарахувала 601 населений пункт у п'яти областях, де немає електроенергії. Також вітер пошкодив дахи десятків будинків та трощив дерева.