На Луганщині під час косіння трави батько й син підірвалися на вибуховому предметі
Інцидент стався на Луганщині у місті Сватове. Під час косіння трави постраждали батько та син – тілесні ушкодження вони отримали внаслідок вибуху невстановленого предмета.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
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До Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до медичного закладу госпіталізовані 45-річний чоловік з осколковими пораненнями рук, ніг та тулубу та його 19-річний син з опіками відкритих ділянок шкіри рук, обличчя, голови та ніг,
– йдеться у повідомленні.
Зі слів потерпілих встановлено, що тілесні ушкодження вони отримали під час покосу трави на городі за місцем свого мешкання внаслідок вибуху невстановленого предмета.
Постраждалим надана медична допомога, стан їх здоров'я стабільний.