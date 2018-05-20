На Луганщині під час косіння трави батько й син підірвалися на вибуховому предметі

Інцидент стався на Луганщині у місті Сватове. Під час косіння трави постраждали батько та син – тілесні ушкодження вони отримали внаслідок вибуху невстановленого предмета.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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До Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до медичного закладу госпіталізовані 45-річний чоловік з осколковими пораненнями рук, ніг та тулубу та його 19-річний син з опіками відкритих ділянок шкіри рук, обличчя, голови та ніг,

– йдеться у повідомленні.

Зі слів потерпілих встановлено, що тілесні ушкодження вони отримали під час покосу трави на городі за місцем свого мешкання внаслідок вибуху невстановленого предмета.

Постраждалим надана медична допомога, стан їх здоров'я стабільний.