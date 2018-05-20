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На Луганщині під час косіння трави батько й син підірвалися на вибуховому предметі

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На Луганщині під час косіння трави батько й син підірвалися на вибуховому предметі
На Луганщині під час косіння трави батько й син підірвалися на вибуховому предметі / ілюстративне фото

Інцидент стався на Луганщині у місті Сватове. Під час косіння трави постраждали батько та син – тілесні ушкодження вони отримали внаслідок вибуху невстановленого предмета.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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До Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до медичного закладу госпіталізовані 45-річний чоловік з осколковими пораненнями рук, ніг та тулубу та його 19-річний син з опіками відкритих ділянок шкіри рук, обличчя, голови та ніг,
– йдеться у повідомленні. 

Зі слів потерпілих встановлено, що тілесні ушкодження вони отримали під час покосу трави на городі за місцем свого мешкання внаслідок вибуху невстановленого предмета.

Постраждалим надана медична допомога, стан їх здоров'я стабільний.

 

Теги: Новини України Новини Луганська Вибух
Джерело: 24 Канал
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